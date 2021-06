Vlad Gherman (28 de ani) și Cristina Ciobănașu (24 de ani) au trăit o poveste de dragoste ca-n flme. Timp de nouă ani cei doi au fost nedespărțiți. Separarea a reprezentat însă șoc major pentru amândoi. Actorul a dat în patima alcoolului, de aceea a apelat de urgență la un psiholog. Și fosta lui parteneră, Cristina Ciobănașu a avut nevoie de terapie, potrivit click.ro.

“Am stat la sor-mea, apoi cu varu-miu. Ei fumează. Apoi cu despărțirea m-am reapucat și eu. De la o țigară, am trecut la un pachet pe zi. Cu băutura am început singur, apoi cu prietenii. Nu neapărat să-mi înec amarul. Stăteam cu prietenii în balconaș la un pahar, apoi se făceau mai multe, se făcea o sticlă. Împlinim cinci luni de despărțire. Am ajuns la psiholog și mă ajută mult. Prietenii, părinții sunt subiectivi. Acum eu și Cristina ne întelegem ok, sunt detașat. Despărțirea a fost o lecție pentru mine, nu am ajuns să mă înec în alcool, totuși”, a declarat Vlad Gherman, la „Xtra Night Show”, de la Antena Stars, potrivit sursei citate.

