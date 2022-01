Cushman & Wakefield Echinox anunță promovarea lui Vlad Săftoiu în poziția de Head of Research.

În noul său rol, Vlad va coordona activitatea departamentului de Research al Cushman & Wakefield Echinox, fiind responsabil de realizarea rapoartelor publice privind piața imobiliară și de întocmirea de analize și studii personalizate pentru clienții corporativi și privați ai companiei.

Vlad lucrează în cadrul Cushman & Wakefield Echinox din septembrie 2017, în martie 2019 fiind numit Research Analyst. Cu o pregătire academică internaţională, licențiat în Relaţii Internaţionale la University of Essex și absolvent al unui Master ȋn Securitate Internaţională, ȋn cadrul University of Warwick, Marea Britanie, Vlad a avut o contribuţie importantă la studiile şi rapoartele realizate de companie in ultimii 4 ani.

Vlad Săftoiu, Head of Research, Cushman & Wakefield Echinox: „Această promovare mă onorează și mă responsabilizează suplimentar în sensul continuării obținerii acelorași rezultate bune pe care departamentul de Research le-a reușit în ultimii ani. Consider că experiența și cunoștințele acumulate despre piața imobiliară în tot ansamblul ei vor fi esențiale pentru noua poziție pe care o voi ocupa, poziție din care sunt încrezător că, alături de colegii mei, voi putea menține standardul ridicat al produselor de Research pe care le-am livrat în ultimii ani.”

Departamentul de Research urmăreşte evoluţia pieţei de real estate, interpretează evenimentele importante şi anticipează tendinţele din domeniu. Nivelul de acurateţe şi profunzimea unui studiu – datele elementare de piaţă (chiriile, randamentele, stocul sau volumul de tranzacţii), alături de indicatorii macroeconomici şi demografici, sunt esenţiale şi pot face diferenţa ȋn procesul de fundamentare a unei investiții imobiliare. Echipa oferă un real suport atât pentru parteneri – investitori, dezvoltatori, chiriaşi, cât şi pentru celelalte departamente ale companiei.

Oana Iliescu, Managing Director, Cushman & Wakefield Echinox: „Mă bucur să avem în echipă colegi pregătiți să preia un astfel de rol, iar evoluția lui Vlad în cadrul companiei, alături de pasiunea lui pentru fenomenul imobiliar și pentru macroeconomie, ne dau convingerea că Departamentului nostru de Research va continua să facă performantă sub conducerea lui.”

Cushman & Wakefield Echinox este o companie de consultanţă imobiliară de top pe piaţa locală, activând ȋn toate segmentele pieţei imobiliare. Departamentul de Research a realizat ȋn ultimii trei ani peste 40 de rapoarte personalizate pentru investitori locali şi internaţionali, bănci şi instituţii europene.