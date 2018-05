Vladimir Drăghia a câştigat “Exatlon” (Kanal D) şi premiul de 100.000 de euro, pe care îl va dona, însă până în 2018 actorul-sportiv a tras din greu, la nenumărate emisiuni, ca să facă rost de bani. Pe atunci nu avea copil şi o familie liniştită, ci doar multe datorii şi bătăi de cap, potrivit click.ro.

Încă din 2006, Vladimir Draghia (32 de ani) a început să joace în telenovele la Antena 1. La început a fost timidul din „Vocea inimii”, apoi îndrăzneţul din „Narcisa sălbatică”, în 2011. Un an mai târziu, în 2012, ajunge în Ecuador pentru a face un documentar şi de atunci au început problemele pentru actorul rebel nu doar în rolurile din filme, ci și în viața de zi cu zi, căci s-a dovedit a fi un chiriaș problematic pentru orice proprietar. În primăvara lui 2012, Magdalena Tara, care i-a închiriat un apartament în Piața Victoriei, l-a dat în judecată pe actor pentru a-și recupera banii datorați de acesta. Drăghia nu plătise chiria și utilitățile de luni de zile. În mai 2013, instanța i-a dat câștig de cauză proprietarei, fostul „burlac” fiind obligat să elibereze apartamentul și să-i achite femeii în jur de 5.000 de euro, cât reprezentau datoriile, plus penalităţi, plus cheltuieli de judecată, conform sursei citate.

Citeşte articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/vladimir-draghia-abonat-la-emisiuni-ca-sa-scape-de-datorii-fost-executat-silit