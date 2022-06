În luna iunie DIVA deschide Sezonul nunților și difuzează în fiecare duminicăde la ora 16:00câte două filme romantice ce surprind cel mai fericit eveniment din viața unui cuplu.

Pe 5 iuniese aud Clopote de nuntă (Wedding Bells, 2016). De la ora 16:00designerul de modă Molly Quinn (Danica McKellar) și bucătarul Nick Turner (Kavan Smith) sunt domnișoară și cavaler de onoare la nunta celor mai buni prieteni și sunt implicați total în organizare. Cei doi încearcă să găsească un punct comun întredecor și meniu, dar au nevoie și de o doză de romantism pentru o atmosferă demnă de un eveniment așa important.Chiar dacă pare că nu au multe în comun, lucrul în echipă le demonstrează că poate exista mult romantism și între persoane diferite. La ora 18:00intră în scenă Sora mirelui (Sister of the Groom, 2020). Audrey (Alicia Silverstone) împlinește 40 de ani, iar fratele ei plănuiește să se căsătorească cu o femeie pe care a cunoscut-o în Franța. Viitoarele cumnate, din două culturi și etape ale vieții foarte diferite,nu se înțeleg, dar încearcă să se conecteze și să coopereze. Din cauza acestei tensiuni, Audrey își pierde controlul și încearcă să compromită nunta, dar mai apoi admite că nu poate sta în calea iubirii adevărate.

12 iunie vine cu premiera O nuntă perfectă (One Perfect Wedding/One Winter Wedding, 2021). Prinși între turul de carte la care urmeazăsă participe Cara (Taylor Cole) în următoarele două săptămâni și afacerea în expansiune a lui Ben (Jack Turner) care îl ține extrem ocupat, cuplul plănuiește să se căsătorească și rezervă ă cabană pentru o nuntă mică cu prietenii și familia. Problema este că o nuntă, chiar și una mică, nu este ușor de organizat și evenimente neprevăzute apar la tot pasul. În continuare, de la 18:00,ne întâlnim cu Prietenă și mireasă (BFF Bride, 2018). Jess (Jocelyn Hudon) ar trebui să planifice nunta celui mai bun prieten, Ted (Ryan Paevey). Ted urmează să se căsătoreacă cu o fostă colegă de liceu, reprezentanta fetelor populare și răutăcioase. Jess face tot posibilul să organizeze un eveniment de vis, dar adevăratele sale sentimente pentru Ted pare că îi stau în cale.

Pe 19 iunie strigăm Opriți nunta! (Stop The Wedding, 2016). Anna (Rachel Boston), de profesie avocat specializat în divorțuri, și Clay (Niall Matter), medic, se cunosc atunci când încearcă să oprească nunta dintre mătușa ei și tatăl lui.Hotărâți să pună capăt unui dezastru iminent, cei doi sfârșesc prin a înțelegecă dragostea este acolo unde te aștepți cel mai puțin să o găsești.De la 18.00 descoperim Aventură în doi: Căsătoria (All of My Heart: The Wedding, 2018), în care un cuplu ce urmează să se căsătorească înfruntă problemele financiare, care i-ar putea obliga să vândă hanul unde s-au îndrăgostit.Iubirea lui Jenny (Lacely Chabert) și Brian (Brennan Elliott) va fi din nou pusă la încercare pe măsură ce se apropie ziua nunții și se luptă să păstreze casa care i-a adus împreună.

În 26 iunie DIVA aduce alte două filme romantice. De la ora 16:00 este premiera Jurămintele noastre (The Vows We Keep, 2021). Organizatorul de evenimente Hazel (Fiona Gubelmann) se simte neapreciată de șeful ei și are șansa să își demonstreze valoarea. Sora ei se căsătorește și vrea ca evenimentul să aibă loc la Rosewood Inn, dar proprietara hanului a decis să vândă localul. Aflată în criză de timp Hazel reușește să împingă nunta înainte de vânzare și se angajează să planifice totul înainte de vânzare. Astfel îl cunoaște pe Jared (Antonio Cayonne), care o ajută să organizeze și anumite aspecte ale vieții ei. De la 18:00 asistăm la O nuntă de vis (Wedding of Dreams, 2018) în care o artistă celebră, care s-a întors să predea muzică la liceul din orașul natalși logodnicul ei, consilier la același liceu, trebuie să-și planifice nunta rapid pentru a coincide cu vacanța de vară. Cu toate acestea, cu cât nunta se apropie mai mult, cu atât apar mai multe oportunități în cariera lui Debbie (Debbie Gibson). Viața o trage pe Debbie în direcții opuse, iar ea și Noah (Robert Gant) trebuie să decidă dacă vor putea să locuiască în continuare în mica localitate sau unul dintre ei va pleca să își urmeze visul.

În iunie 2022 muzica, masa și dansul sunt la DIVA, tot ce trebuie să faci este să urmărești Sezonul nunților, duminica, de la 16:00!