Cu 3 momente care au întors toate cele 4 scaune și cu dorința de a atrage cele mai bune voci de partea lor, cei patru antrenori de la ”Vocea României” i-au cucerit și pe telespectatorii români, notează click.ro.

Cea de-a doua ediție a sezonului 9 a show-ului PRO TV a fost lider de audiență pe toate segmentele de public! Pe segmentul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, show-ul a înregistrat 7.5 puncte de rating și 26.6 share, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/news/national/vocea-romaniei-topul-preferintelor