Voleiul sucevean a avut perioade de excepție la nivel de prim eșalon național și s-a luptat, în urmă ce ceva ani cu marile forțe ale vremii Steaua și Dinamo. Au fost perioade bune cu jucători grozavi și cu imaginație și suporteri alături.

”Chestiile” faine s-au terminat și CSM Suceava a devenit un fel de ”pepinieră” pentru cei mai tineri jucători din județul Suceava, și numai de aici, care vor să facă performanță. Scopul nobil, execuția mai modestă, însă în fiecare an CSM Suceava s-a calificat la turneul final de baraj pentru promovarea în Divizia A1. Acest an nu face excepție pentru că nivel este modest în eșalonul secund și CSM Suceava are echipă faină.

În acest an barajul pentru promovare va avea loc la Zalău, acolo unde este implicată și echipa secundă a clubului, care nevoie de acces la nivel superior. La fel ca și ardelenii, cei de la Tomis Constanța vin cu o echipă echilibrată și dorință de a a junge îm Divizia A1.

”Mergem să jucăm pe teren cu orice adversar și cred că am demonstrat că putem face față oricui. Vom avea ca adversare grupări de top care își doresc promovarea și sunt pregătite, dar noi ne vom apăra șansa noastră.

Tot lotul nostru este valid și avem de partea noastră veteranii Sasu și Gontariu” a declarat antrenorul echipei CSM Suceava, Tudor Orășanu.

CSM Suceava va juca pe rând, vineri, cu Oțelul Roșu, apoi, sâmbătă ACS Zalău și în ultima partidă va întâlni Tomis Constanța.