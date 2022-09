La finele săptămânii trecute, echipa de volei masculin CSM Suceava, proaspăt promovată în primul eșalon valoric, a realizat un prim contact cu formațiile din Divizia A1 la un turneu amical desfășurat la Dej. Sucevenii au jucat cu grupările de prim eșalon valoric Unirea Dej și Explorări Baia Mare, dar a și jucat mai multe jocuri școală cu cei din localitatea clujeană.

”Primele seturi disputate cu cei din Dej au fost realmente dificile, dar apoi ne-am mai revenit și am ținut piept bine unor echipe care vor fi în prima jumătate a clasamentului Diviziei A1 din acest an. După primele jocuri s-a putut constata un real progres și totul a început să se lege. Am folosit și câțiva jucători nou veniți, Matei Platon, Darius Pop, Cosmin Ciubotaru și Alexandru Dragomir.

Din păcate nu este totul pus la punct în ceea ce privește condițiile de pregătire de la Suceava. Așa cum am menționat și cu altă ocazie, va trebui să jucăm în prim eșalon valoric într-o sală corespunzătoare regulamentar, iar la noi singura compatibilă este sala din complexul LPS.

Este diferență mare între sala Unirea și cea din complexul LPS și va trebui să ne adaptăm, în timp. Sperăm, de asemenea, să avem parte și de posibilitatea de a fi bine și din punct de vedere financiar în acest debut de sezon competițional pentru că este foarte important acest lucru” a spus antrenorul formației CSM Suceava, Tudor Orășanu.

Sezonul competițional 2022-2023 al Diviziei A1 de volei masculin va debuta în data de 8 octombrie.

Programul echipei sucevene în turul campionatului:

Etapa I, 8 octombrie: CSM Suceava – Ştiința Exploatări Baia Mare

Etapa a II-a, 15 octombrie: CSM Suceava – CS „U” Cluj

Etapa a III-a, 22 octombrie: SCM Universitatea Craiova – CSM Suceava

Etapa a IV-a, 29 octombrie: CSM Suceava – Unirea Dej

Etapa a V-a, 5 noiembrie: Rapid București – CSM Suceava

Etapa a VI-a, 12 noiembrie: CSM Suceava – Dinamo București

Etapa a VII-a, 19 noiembrie: SCM Zalău – CSM Suceava

Etapa a VIII-a, 26 noiembrie: CSM Suceava – Arcada Galați

Etapa a IX-a, 3 decembrie: Ştiința București – CSM Suceava

Etapa a X-a, 10 decembrie: CSM Suceava – Tomis Constanța

Etapa XI-a, 17 decembrie: Steaua București – CSM Suceava