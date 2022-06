Federația Română de Volei a stabilit în de curând programul meciurilor din viitorul sezon al Diviziei A 1. Revenită pe prima scenă a voleiului masculin românesc după o pauză de 11 ani, CSM Suceava va debuta în noua ediție de campionat cu un joc pe teren propriu în compania grupării Ştiința Exploatări Baia Mare.

Deși a aflat cu cine va juca în acest sezon competițional al primului eșalon valoric, echipa de volei CSM Suceava nu stă deloc pe roze pentru că nu și-a putut face un program propriu.

”Am tot așteptat să primim un semn din partea autorităților locale și a conducerii CSM pentru a ști pe ce ne putem baza în construcția unei echipe cu care să participăm în prima ligă, dar încă nu am primit nimic. Poate că la prima vedere faptul că sezonul va începe în octombrie pare că avem destul timp, nu este deloc așa.

În mod cert ne-ar mai trebui câțiva jucători ca să facem o formație competitivă, însă nu știu ce să le spun pentru că încă nu știu pe ce ne bazăm, ce susținere avem. Oricum, déjà mișcările de ”trupe” cum se spune au fost realizate déjà și va fi greu să mai găsim ceva de calitate în ce privește jucătorii.

Am fost foarte entuziasmat când am aflat că se dorește volei la Suceava și primesc semnale positive din toate direcțiile, dar acum am devenit foarte sceptic pentru că nu s-a materializat încă nimic. Sper ca totuși să ne prezentăm la startul acestui campionat pentru că tinerii noștri merită” a declarat antrenorul echipei de volei masculine CSM Suceava, Tudor Orășanu,

Programul echipei sucevene în turul campionatului:

Etapa I: CSM Suceava – Ştiința Exploatări Baia Mare

Etapa a II-a: CSM Suceava – Olimpia Titanii București

Etapa a III-a: SCM Universitatea Craiova – CSM Suceava

Etapa a IV-a: CSM Suceava – Unirea Dej

Etapa a V-a: Rapid București – CSM Suceava

Etapa a VI-a: CSM Suceava – Dinamo București

Etapa a VII-a: SCM Zalău – CSM Suceava

Etapa a VIII-a: CSM Suceava – Arcada Galați

Etapa a IX-a: Ştiința București – CSM Suceava

Etapa a X-a: CSM Suceava – Tomis Constanța

Etapa XI-a: Steaua București – CSM Suceava

Faza I a campionatului se va disputa în sistemul clasic, tur-retur, cu un total de 22 de etape. Începând din sezonul 2022/ 2023, în faza a doua se va juca play-off pentru locurile 1-8 și play-out între locurile 9-12. Astfel, în primul tur al play-off-ului se va întâlni echipa de pe locul 1 cu cea de pe locul 8, cea de pe locul 2 cu cea de pe locul 7 și așa mai departe.

La play-out se vor confrunta ocupanta locului 9 cu cea de pe 12 și cea de pe 10 cu cea de pe 11.

În Cupa României, CSM Suceava va întâlni, în dublă manșă, formația Olimpia Titanii București.