Așa cum ne-a obișnuit în ultima perioadă, echipa de volei masculin a Sucevei s-a calificat constant la turneul de baraj pentru promovarea în primul eșalon valoric. În afara unui moment în care a avut susținere pentru a juca în Divizia A1, însă episodul a fost scurt, în restul anilor gruparea suceveană a acumulat experiență pentru cei tineri la turneele de baraj. Acest lucru s-a datorat și faptului că după accesul în Divizia A1 lotul trebuie îmbunătățit, la fel ca și condițiile de existență a echipei, pentru că diferența între prima și a doua divizie în voleiul românesc este mare.

La fel s-a întâmplat și în acest an, CSM Suceava s-a calificat la pas la turneul de baraj pentru promovare fără să piardă vreun meci în seria de vest!

La această ultimă fază a competiției, au participat pe lângă suceveni, două formații din București, gazda turneului. CSM Suceava a întâlnit în prima partidă de baraj cea mai bună echipă, Rapid București și în al doilea revelația competiției, Titanii București.

În primul meci elevii antrenorului Tudor Orășanu au jucat în unele momente peste așteptări. Deși au pierdut în final cu 3-0, în primul set și mai ales în ultimul sucevenii au fost la timonă și numai lipsa de experiență i-a făcut să piardă.

În partida cu Titanii București tinerii jucători suceveni s-au pierdut pur și simplu și au cedat fără drept de apel.

”Nu am ce să le reproșez băieților mei, mai ales că în primul meci cu rapid am făcut faze de mare spectacol în fața unor jucători cu mare experiență competițională. Totuși, am pierdut un set la 21 și ultimul la 23, deci am arătat că putem. În duelul cu Titanii București presiunea a fost prea mare pentru tinerii noștri. După ce au încercat ceva în debut, s-au zăpăcit pentru că se gândeau că va fi mai ușor. În ce privește această a doua echipă din București, ea a fost construită special pentru a promova în Divizia A1 în această perioadă de pandemie. Pe lângă juniorii de mare valoare din lot, Titanii București au avut în componență și doi voleibaliști de top din primul eșalon valoric. Una peste alta, chiar am fost mulțumit de modul în care ne-am prezentat, iar unii din tinerii noștri au arătat că au progresat foarte mult” a declarat antrenorul echipei de volei masculin CSM Suceava, Tudor Orășanu.