Primul turneu oficial al acestui sezon competițional al seriei est a Diviziei A2 de volei masculin va avea loc la finele acestei săptămâni la Râmnicu Sărat. Formația CSM Suceava, ocupanta locului secund în clasament a avut parte, în debut de an, de o pregătire inegală daorată problemelor de sănătate ale jucătorilor.

Ba chiar se poate spune că are și ghinion din cauza faptului că ridicătorul echipei, Vlad Ștreangă s-a accidentat la un ultim antrenament, iar unul din veteranii care punea mingea în opdea, Gontariu este și el bolnav.

”Nu avem noroc la început de an. Va trebui să apelăm din nou la experimentatul nostru jucător Andrei Sasu și la alte improvizații. Sunt convins însă că ne vom descurca și ne vom face de râs. Am avut un parcurs de excepție în acest sezon competițional în care am cedat doar în fața celor de la Tomis Constanța și vrem să oferim celor mai tineri posibilitatea de a juca și în play-off și poate și mai departe. Pentru ei este o experiență deosebită care îi poate ajuta în cariera sportivă” a declarat antrenorul echipei CSM Suceava, Tudor Orășanu.

Programul echipei sucevene turneul de la Râmnicu Sărat începe cu meciul contra grupării gazdă, urmat de cel cu Știința Bacău și se încheie cu partida cu Tomis Constanța.

Turneul patru, ultimul din Seria Est a Diviziei A2 de volei masculin va avea loc la începutul lunii februarie la Suceava.

Clasament Seria Est

1. Tomis Constanța 6 6 0 18-3 18

2. CSM Suceava 6 4 2 13-9 11

3. Știința Bacău 6 1 5 7-16 7

4. CSM Râmnicu Sărat 6 1 5 6-16 6