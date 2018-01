În această săptămână au revenit la antrenamente și voleibaliștii echipei de juniori I a Liceului cu Program Sportiv din Suceava, pregătiți de antrenorul Tudor Orășanu. Având o perioadă scurtă de pauză până la reluarea campionatului, antrenorul sucevean a încercat să-și țină elevii într-o formă sportivă cât mai apropiată de cea din competiție și din acest motiv a făcut câteva antrenamente și-n perioada sărbătorilor. Juniorii I de la LPS vor relua campionatul din poziția de lider al seriei, pe 21 ianuarie, când vor evolua în deplasare la Colegiul Național Alexandru Vlahuță din Râmnicu Sărat.

Cu cinci jucători în lot ce evoluează și la echipa de seniori CSM Suceava, echipa LPS Suceava a avut un tur foarte bun de campionat, cu un singur meci pierdut la Galați în setul decisiv, după un meci disputat într-o sala în care jucătorii au riscat să se accidenteze. În ultimul meci din an, în prima etapă din retur, sucevenii și-au luat revanșa pe teren propriu și nu le-au dat nici o șansă oaspeților din Galați.

„Nu am avut cum să avem o vacanță mai lungă și asta deoarece nu ne permitem să ieșim prea mult din forma sportivă. Sper să intrăm cât mai repede în forma pe care am arătat-o la final de an și cred că dacă vom reuși acest lucru nu mai avem cu să pierdem locul I. În plus ne-am propus să încercăm să organizăm turneul semifinal dacă vom fi lideri la finalul returului. Sunt mulțumit de evoluția echipei în turul de campionat, mai ales că am fost într-o creștere vizibilă și am încheiat anul în forță”, a declarat antrenorul Tudor Orășanu.

Voleibaliștii de la LPS vor face pregătirea doar la Suceava, deoarece nu au fonduri pentru un cantonament, iar la capitolul meciuri de pregătire vor juca doar pe plan local, cu echipa de seniori de la CSM, în lotul căreia se regăsesc cinci dintre ei.