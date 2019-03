Medaliată cu bronz în sezonul trecut, echipa de volei juniori I a Liceului cu Program Sportiv din Suceava continuă lupta pentru calificarea la turneul final al Campionatului Național. Sucevenii pregătiți de antrenorul Tudor Orășanu au câștigat seria din care au făcut parte și vor evolua la turneul semifinal în fața propriilor spectatori. În această săptămână, Federația Română de Volei a stabilit locațiile pentru cele patru turnee semifinale în care 16 echipe se vor lupta pentru cele șase locuri de la turneul final. Sucevenii au reușit să câștige dreptul de a organiza unul din turneele semifinale, fază ce este programată în perioada 29–31 martie.

„Am trimis la federație oferta cu masa și cazarea, și am primit un răspuns favorabil. Ne bucurăm că vom juca pe teren propriu calificarea la turneul final și cred că așa ar fi normal tot timpul, echipa care ocupă locul I să organizeze un astfel de turneu. În acest an vor fi doar șase echipe la turneul final și de aceea turneul semifinal va fi mult mai greu pentru toate echipele. Cu siguranță ne vom lupta pentru locul I cu cei de la Dinamo București, echipă cu care am avut un meci foarte greu în finala mică de anul trecut, dar și cu Toplița, formație care a făcut o figură frumoasă într-o grupă cu Baia Mare și Dej. Vor fi meciuri echilibrate și trebuie să jucăm la adevărata valoare ca să trecem mai departe”, a declarat antrenorul sucevean Tudor Orășanu. Acesta a mai adăugat că speră ca echipa să ajungă într-o formă cât mai bună la turneul semifinal de la Suceava, fără accidentări după turneul de la seniori cu CSM Suceava, ce este programat cu o săptămână înainte.

Alături de elevii lui Tudor Orășanu, la turneul semifinal de la Suceava vor mai lupta pentru calificarea mai departe echipa Dinamo București, ce a terminat pe locul II în grupa sa, CSȘ Toplița, locul III în grupa D, și LPS Brașov, o echipă ce n-a făcut punct în prima partea a sezonului, dar a profitat de lipsa taliei la celelalte formații clasate înainte.

Din acest sezon, la turneul final se vor califica doar 6 echipe, prima clasată de la cele patru turnee semifinale și cele mai bune două echipe de pe locurile II.