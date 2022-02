De obicei în rubricele noastre ne oprim la performanțele obținute de sportivi și echipe în competițiile interne și internaționale. De acestă dată vom miza pe dorința unei formații și a unui antrenor de a menține treaz interesul pentru sport, indiferent de rezultatele recente.

În ultima perioadă, pe lângă LPS Suceava, în peisajul voleibalistic juvenil a progresat cu pași repezi centrul de la Colegiul Național ”Nicu Gane” din Fălticeni. Coordonat de un grup de antrenori sufletiști, el a promovat tineri care au ajuns în voleiul mare.

În acest sezon competițional la categoria juniori CN ”Nicu Gane” Fălticeni participă cu o echipă mai tânără cu câțiva ani buni decât colegii lor de serie, dar care mizează pe progresul celor mici.

”Nu am putut participa în competițiile oficiale din primul an al pandemiei din cauza costurilor mari ale testelor PCR. În acest an am avut șansa să luăm startul, dar avem la dispoziție un lot mult mai tânăr, dar de perspectivă.

Am încercat să ne clasăm pe locurile care duc la turneul semifinal, însă este dificil să joci contra unor jucători mai puternici, datorită vârstei și cu mult mai multă experiență. Va veni sunt convins și momentul nostru pentru că aven sportivi cu calitate.

Ne mândrim pentru că am reușit să propulsăm către seniorat jucătorii Sabin Hortopeanu și Cezar Ciubotaru care au debutat le CSM Suceava în Divizia A2” a declarat antrenorul echipei CN ”Nicu Gane” Fălticeni, Ionel Ciocan.