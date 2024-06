Unul dintre cei mai valoroşi jucători din reprezentativa masculină de volei a României, suceveanul Alexandru Raţă, a semnat un contract pe un sezon cu CSM Arcada Galaţi, a anunţat vicecampioana României.

Alex Raţă a făcut pasul de la Arcada la naţională, iar acum, după ce a ajuns în Golden League cu formaţia tricoloră, a revenit la Galaţi.

„E un sentiment minunat să revin la CSM Arcada, aici unde am simţit pentru prima dată gustul performanţei. De aici am ajuns la naţională, aşadar revin cu mare drag la echipa mea de suflet. Ne aşteaptă un sezon tare, un sezon la finalul căruia trebuie să câştigăm trofeele puse în joc. Aşteptăm şi suporterii alături de noi, aşa cum numai ei ştiu să ne încurajeze, şi am încredere că va fi bine. Hai, Arcada!”, a transmis Alexandru Raţă.

Raţă, un trăgător universal de 23 de ani, revine la CSM Arcada după un an în care a jucat la Tectum Achel, în Belgia, şi la Zenit Sankt Petersburg, în Rusia. La echipa gălăţeană mai activase în perioada 2020-2023, interval în care a cucerit de trei ori campionatul şi o dată Cupa României. Andrei Rață a crescut la LPS Suceava unde a fost descoperit și antrenat de Tudor Orășanu.

Arcada i-a mai transferat pe coordonatorul Filip Constantin (CS Rapid Bucureşti), pe liberoul Carol-Gabriel Kosinski (CS Rapid Bucureşti) şi pe trăgătorul universal Alexandru Ionescu (SCM Zalău).