Volt înregistrează 2,4% din totalul voturilor la alegerile naționale olandeze.

Volt intră în parlamentul olandez cu 3 locuri.

Volt intră în mai multe consilii municipale la alegerile locale germane din statul federal Hesse.

„Suntem încântați și copleșiți de rezultatele obținute la alegerile naționale! Fiind un partid tânăr, care candidează pentru prima dată, nu ne așteptam la un asemenea entuziasm și dăruire”, spune Laurens Dassen, liderul partidului Volt din Olanda.

Pentru prima dată, partidul politic paneuropean Volt a fost ales pentru un parlament național. Cu 2,4% din voturi, Volt intră în parlamentul olandez cu 3 locuri (din 150).

“Acest rezultat arată că olandezii cred într-o Europă mai bună. În parlament, Volt va aduce în mod activ o adevărată perspectivă europeană. Cu un mesaj nuanțat care se concentrează pe termen lung, vom lucra în vederea implementării unor soluții transfrontaliere pentru provocările care depășesc granițele, precum schimbările climatice, securitatea și inegalitatea socială.”

Volt vrea să-și folosească influența în parlamentul național pentru a critica și schimba poziția frugală olandeză în politica europeană. În schimb, Volt pledează pentru soluții pe termen lung, cum ar fi mai multă solidaritate între țările europene și suprimarea paradisului fiscal olandez. Astfel, capitolul olandez al Volt își joacă rolul în a face Europa mai puternică și mai echitabilă.

Din cauza Covid19, o mare parte a campaniei a avut loc online, dar acest lucru nu a oprit campania Volt. Noii voluntari au avut ocazia de a fi integrați cu ușurință și de a participa la eforturile campaniei, jucând un rol esențial în campanie.

Dorința și nevoia de a schimba politica și de a adăuga o perspectivă europeană adevărată pe scena politică se reflectă și în alegerile locale și regionale germane din statele federale Baden-Wurttemberg și Hesse de duminica trecută. Chiar dacă Volt nu a intrat în parlamentele regionale din cauza pragului de minim 5%, rezultatele alegerilor locale din mai multe orașe importante au fost copleșitoare: Consiliul orașului Frankfurt am Main va avea 3 locuri violete datorită a 3,7% dintre voturile exprimate și, chiar mai surprinzătoare, sunt cele 6,9% din orașul Darmstadt, adică 5 locuri pentru Volt.

În România, Volt a anunțat recent aprobarea cererii de recunoaștere ca partid politic de către Curtea de Apel București.

Informații suplimentare:

www.voltnederland.org | www.volteuropa.org | www.voltromania.org