Volumul Imaginea evreului în cultura română de Andrei Oişteanu, tradus în limba italiană de Francesco Testa şi Horia Cicortaş, a fost publicat de curînd la prestigioasa editură Salomone Belforte, fondată la Livorno în 1805. Titlul în limba italiană al volumului este L´immagine dell’ebreo: Stereotipi antisemiti nella cultura romena e dell’Europa centro-orientale (Imaginea evreului: Stereotipuri antisemite în cultura română şi în Europa Central-Orientală).

Volumul Imaginea evreului în cultura română a apărut în trei ediţii (2001, 2004 şi Editura Polirom, 2012) şi a fost distins cu Premiul Academiei Române, Marele Premiu al ASPRO, Premiul Asociaţiei Scriitorilor Bucureşti, Premiul revistei Sfera politicii, Premiul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, Premiul Fundaţiei „Sara & Haim Ianculovici” (Israel), Premiul B’nai B’rith Europe (Bruxelles).

Pînă acum, volumul a mai fost tradus în limbile engleză, franceză, germană şi maghiară: Inventing the Jew: Antisemitic Stereotypes in Romanian and Other Central-East European Cultures (University of Nebraska Press, 2009; Premiul „A.D. Xenopol” al Academiei Române; Premiul B’nai B’rith Europe, Bruxelles); Les Images du Juif: Clichés antisémites dans la culture roumaine (Paris, 2013); Das Bild des Juden in der rumänischen Volkskultur (Konstanz, 2002); Konstruktionen des Judenbildes (Berlin, 2010); A képzeletbeli zsidó a román (és a kelet-közép-európai) kultúrában (2005).

Volumul prezintă originea, evoluţia în timp şi spaţiu, supravieţuirea sau dispariţia clişeelor ce compun portretul fizic, profesional, intelectual, moral, magico-mitic şi religios al „evreului imaginar” în spaţiul cultural românesc şi est-central european. Este de asemenea analizat modul în care antisemitismul popular l-a influenţat pe cel intelectual şi politic, de la jumatatea secolului al XIX-lea pînă astăzi. Abordînd tema comparativ, din perspectiva şi cu instrumentele antropologiei culturale, autorul reface portretul-robot al „evreului imaginar” şi evaluează diferenţele dintre acesta şi evreul real.

Andrei Oişteanu este cercetător, membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului de Istorie a Religiilor (Academia Română), profesor asociat la Facultatea de Litere (Universitatea din Bucureşti) şi preşedinte al Asociaţiei Române de Istorie a Religiilor. Cărţi publicate: Grădina de dincolo. Zoosophia (1980, 2012); Motive şi semnificaţii mito-simbolice în cultura tradiţională românească (1989); Cutia cu bătrîni (roman) (1995, 2005, 2012); Mythos & Logos (1997, 1998); Cosmos vs Chaos: Myth and Magic in Romanian Traditional Culture (1999); Imaginea evreului în cultura română (2001, 2004, 2012; Premiul Uniunii Scriitorilor din România – Asociaţia Bucureşti; Marele Premiu al ASPRO); Das Bild des Juden in der rumänischen Volkskultur (2002); Ordine şi Haos. Mit şi magie în cultura tradiţională românească (2004, 2013); Religie, politică şi mit. Texte despre Mircea Eliade şi Ioan Petru Culianu (2007, 2014); Il diluvio, il drago e il labirinto (2008); Inventing the Jew: Antisemitic Stereotypes in Romanian and Other Central-East European Cultures (2009; Premiul „A.D. Xenopol” al Academiei Române; Premiul B’nai B’rith Europe); Konstruktionen des Judenbildes (2010); Narcotice în cultura română (2010, 2011, 2014; Premiul Uniunii Scriitorilor din România); Les Images du Juif: Clichés antisémites dans la culture roumaine (2013); Rauschgift in der rumänischen Kultur (2013); Sexualitate şi societate (2016, 2018; Premiul „Scriitorii anului 2016”); L’immagine dell’ebreo (2018).