Volvo va inceta sa mai produca automobile pe benzina si pe diesel din anul 2019, toate modelele noi vor fi alimentate partial sau complet de baterii. Acesta veste este una mareata pentru Volvo deoarece in portofoliu exista doar modele de masini care au doar un motor cu combustie interna. Este oricum la momentul actual primul producator de masa care a facut miscarea ce ar putea insemna chiar sfarsitul motorinei. Totusi, directorul companiei Volvo a lasat deschisa posibilitatea construirii de autovehicule in care motoarele diesel sunt utilizate in tandem cu tehnologia acumulatorilor.

Nevoia accentuata de electricitate a dus la schimbarile masinilor Volvo

Seful firmei suedeze, Hakan Samuelsson, a declarat ca oamenii au inceput sa aiba din ce in ce mai multa nevoie de masini electrice. Totoadata el a mai spus ca prima masina electrica va fi construita in China, ulterior constructia lor se va extinde si in Europa si SUA. Compania a spus ca nu a ales inca un furnizor de baterii pentru noile masini Volvo.

Obiectivul Volvo este de a vinde un milion de vehicule electrice – fie hibride, fie cele alimentate exclusiv de baterii – asta pana in 2025

Planurile de viitor sunt marete. Intre anii 2019 si 2021 firma va introduce cinci modele 100% electrice. Este primul producator important care face o miscare atat de indrazneata. Preturile acestor modele vor fi destul de ridicate. Soferii care vor dori o astfel de masina trebuie sa stie ca versiunea plug-in hibrid a crossover-ului XC90 SUV va costa 61.650 de lire sterline, cu 13.250 de lire sterline mai mult decat cea pe baza de diesel.

Mai multi constructori de masini, printre care Renault, Nissan, BMW și VW, au declarat ca au si ei planuri marete pentru fabricarea de autovehiculele electrice sustinute insa prin de catre guvern. Masinile electrice sunt defapt cheia combaterii poluarii aerului si a schimbarilor climatice.

In luna aprile a acestui an Volvo Cars si-a consolidat strategia de electrificare, declarand ca intentioneaza ca autoturismele complet electrice sa reprezinte 50% din vanzarile globale pana in 2025. Anuntul a fost facut la Salonul Auto de la Beijing din 2018.

Motorina va deveni mai costisitoare in viitor?

Samuelsson considera ca pe termen lung motorina va deveni mai costisitoare deoarece necesita un tratament ulterior. Producatorul a mai mentionat ca vrea sa faca aceasta schimbare majora cu masinile Volvo datorita cresterii costurilor de catre autoritati care incearca sa reduca emisiile de carbon.

Intrebarea este daca aceasta veste va bucura sau nu firmele de rent a car din intreaga lume, daca piata de inchirieri masini va cunoaste o crestere sau o scadere pentru inchiriere de masini Volvo dar si pentru restul marcilor daca si producatorii vor renunta la masinile pe diesel.