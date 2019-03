Peste 1.000 de sportivi profesionişti şi amatori din România şi din străinătate vor purta tricoul cu însemnele Uniunii Europene, la a VI-a ediţie a Maratonului Nisipului, pentru a celebra preluarea președinției rotative a Consiliului U.E. de către țara noastră, la 1 ianuarie 2019. Evenimentul sportiv internaţional va avea loc în data de 31 martie 2018, pe plaja din staţiunea Mamaia.

Prin acest gest, organizatorii îşi doresc să transmită românilor de pretutindeni un mesaj de unitate şi mândrie. Mai mult decât atât, la competiţia sportivă s-au înscris deja un grup semnificativ de sportivi din mai multe țări membre ale Uniunii Europene, care îşi doresc să sărbătorească, prin alergare, unitatea în diversitate dar și valorile comune ale marii familii europene.

“Anul 2019 are o însemnătate aparte pentru toţi românii de pretutindeni, deoarece țara noastră a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene, iar noi vrem să sărbătorim ca atare acest lucru. Cu acest prilej, am pregătit o surpriză pentru toţi participanţii la Maratonul Nisipului ediția a VI-a. Cei peste 1.000 de sportivi amatori şi profesionişti vor alerga cu un tricou tehnic care poartă însemnele Uniunii Europene, care simbolizează principiul egalității şi iubirea pe care o purtăm pentru întreaga familie europeană. Am primit cu bucurie vestea că, şi în acest an, va participa un număr foarte mare de sportivi din mai multe țării membre, astfel încât vom putea transmite un mesaj de unitate, de încredere pentru acest minunat proiect european”, declară Daniel Antonaru, preşedintele Asociaţiei “SanaSport” şi organizatorul evenimentului internaţional “Maratonul Nisipului”.

Cinci probe competitive, un cros pentru părinţi şi copii și o cursă pentru elevi

Maratonul Nisipului se adresează atât alergătorilor amatori, cât și sportivilor de performanță, și conține patru probe competitive (3 km, 10 km, maraton – 42km și semimaraton – 21km) și crosul Family Run (aproximativ 1 km), un eveniment special dedicat sportului în familie, unde copiii vor alerga împreună cu părinţii lor pentru programul social “Circuitul încrederii și al speranței”, inițiat de Asociația “Dăruiește Aripi”, fiind singurul program de tratament și monitorizare la domiciliu oferit de către o secție de onco-pediatrie din țară.

De asemenea, în premieră, evenimentul sportiv de la malul mării va lansa cursa “Campionii Școlii”, o competiție dedicată copiilor și adolescenților. Cursa este una individuală, pe categoriile de vârstă 5-6 ani, 7-8 ani, 9-10 ani, 11-12 ani și 13-14 ani și va cuprinde următoarele distanțe: 300m, 400m, 800m, 1.200m și 1.600m.

Evenimentul internațional “ Maratonul Nisipului ”, aflat la a șasea ediție, este organizat de Asociaţia “SanaSport” şi Radio România Constanţa, în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, Primăria Constanţa şi Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral. Proiectul sportiv este unul dintre primele competiţii sportive de anduranţă din Europa care se desfăşoară integral pe nisip şi, în acelaşi timp, un mijloc inedit de promovare a sportului de masă și a litoralul românesc la nivel internațional.

Cei interesați se mai pot înscrie, până pe 27 martie 2019, la evenimentul internaţional “Maratonul Nisipului” din Mamaia pe website-ul evenimentului, www.maratonulnisipului.ro .

