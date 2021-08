Bucovina se bucură în această perioadă de o mulțime de turiști care îi calcă pragul ca să-i descopere frumusețile. Mulți dintre aceștia trec și pe la muzee cel mai căutat fiind Muzeul de Istorie din municipiul Suceava. O parte dintre turiști și-au lăsat gândurile în Cartea de Impresii. Vorbele lor sunt de-a dreptul elogioase la adresa Muzeului de Istorie dar și la felul în care arată municipiul Suceava. Iată câteva dintre impresiile lăsate de turiști:

”Aveți un oraș frumos încărcat de istorie, tradiții și cultură. Felicitări pentru modul în care știți să promovați, prezervați și permiteți publicului larg să vă afle și să vă admire valorile”. Semnează ”un trecător prin orașul dvs”.

”Impresionant, magnific, felicitări tuturor. Personalul muzeului excepțional de amabil, cuvintele nu pot descrie acest fascinant muzeu”. Diana Pintilie, Piatra Neamț

”Mă duc să mă apuc de învățat istorie”

”Elegant, modern și sugestiv”

”După mult timp am revenit la Muzeul de Istorie din Suceava și am avut parte de o bucurie enormă. Renovarea și reamenajarea sunt sunt deosebite”

”Minunat! Excepțional realizat!”