A corespondat cu Ecaterina cea Mare, a fost prietenul și consilierul lui Frederic cel Mare și, pentru o vreme, a fost istoric oficial la curtea lui Ludovic al XV-lea.

Era francez și a trăit atât în Franța, cât și în Anglia, Germania și Elveția, strângând o imensă avere din speculații.

A fost, de asemenea, unul dintre cei mai mari scriitori pe care i-a dat Franța, scriind poezie, romane, filosofie și satire.

Printre celebrele sale vorbe de spirit se numără și următoarele:

„Oamenii folosesc gândirea numai ca să-și justifice nedreptățile și vorbirea numai ca să-și ascundă gândurile.”

„Dacă Dumnezeu nu ar exista, ar trebui inventat.”

„Acest organism care s-a numit și mai este încă numit Sfântul Imperiu Roman nu a fost nici sfânt, nici roman și nici măcar imperiu.”

„Nu sunt de acord cu ce spui, dar îți voi apăra până la moarte dreptul de a vorbi.”

„Totul merge spre bine în cea mai bună dintre lumile posibile.”

Este vorba, desigur, despre Voltaire, fiul unui notar parizian, născut cu numele banal de François Marie Arouet. A murit la Paris, în ziua de 30 mai 1778.

El a fost extrem de critic al catolicismului predominant, și, în special, el credea că Biblia era o referință legală și / sau morală depășită, că a fost în mare măsură metaforic oricum , și că a fost munca omului și nu un dar divin, toate care i-au câștigat oarecum o reputație proastă în Biserica catolică. Atitudinea lui față de Islam a variat de la „o sectă falsă și barbari” la „o religie înțeleaptă, severă, castă și umană”. El a arătat, de asemenea, la un moment dat o înclinație spre ideile hinduismului și lucrările preoților Brahman.

Caracteristic pentru el, Voltaire va rosti vorbe de duh chiar și pe patul de moarte. Când i s-a cerut să se lepede de Satana, a refuzat, răspunzând trist: „Nu este momentul să-mi fac noi dușmani”.

Mai târziu, văzând lampa de lângă pat aprinzându-se mai tare, a întrebat sarcastic: „Cum? Deja flăcări?”

Acestea au fost ultimele sale cuvinte.

Tot la 30 mai:

1593: Moare la Londra dramaturgul Christopher Marlowe.

1640: Moare pictorul flamand Pieter Paul Rubens.

Geo Alupoae, critic de teatru.