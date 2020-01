Vicepreședintele ALDE, Varujan Vosganian, a declarat, astăzi, la Suceava, că pentru realizarea marilor proiecte de infrastructură din Moldova este nevoie de un pact politic între toate partidele. Varujan Vosganian a spus că vine cu această propunere către actualul Guvern, pe care ALDE l-a sprijinit. „Este adevărat că este un Guvern pe o perioadă de un an, însă ceea ce așteptăm noi de la Guvern poate să facă indiferent de cât de omogenă sau eterogenă este majoritatea parlamentară. Ceea ce vreau să spun nu are nici o legătură cu votul din Parlament, ci are legătură doar cu o anumită viziune, voință politică, cu o anumită capacitate managerială și un anumit tip de pact pe care să îl încheiem între noi și cu cei care ne votează. Aș vrea să reiau discuția privind marile proiecte de infrastructură de transport ale Moldovei. Am vorbit despre aceste proiecte prima dată în 1997, când președintele de atunci, Emil Constantinescu, a invitat toți prefecții și președinții Consiliilor Județene la Iași, unde eu am prezentat acest program. De atunci din 1997 au trecut mai bine de două decenii. Am reluat de mai multe ori acest program, dar din păcate el nu a fost susținut, sau inclus pe agenda politică a partidelor și nu s-a bucurat de solidaritatea parlamentarilor din Moldova. Să fim foarte clari. Moldova are în cele opt județe aproape 100 de parlamentari. Acești parlamentari dacă ar dori să aibă un numitor comun al comportamentului politic ar fi imposibil pentru orice Guvern să fie refuzați. Însă din păcate despre programul de dezvoltare a Moldovei despre care eu vorbesc de atâta vreme nu a existat nici o dezbatere serioasă”, a precizat Vosganian.

El a declarat că primul lucru important este ceea ce se înțelege prin programul de dezvoltare a Moldovei și marile proiecte de infrastructură. Vicepreședintele ALDE a arătat că toți care vorbesc când și când despre Moldova au o singură temă centrală, respectiv autostrada care să lege Moldova de Ardeal. „În rest este o exprimare evazivă a unei opțiuni la fel de vagi. În Moldova, datorită acestui tip de comportament, care nu e de azi de ieri, s-a dezvoltat o adevărată cultură cronică a sărăciei. Un anumit tip de depresie care a dus ca oamenii să fie mai sensibili la cei care căinează, decât la care îi îndeamnă”, a declarat Varujan Vosganian. El a prezentat programul său de dezvoltare a infrastructurii din zona Moldovei, pe 12 puncte principale. Vosganian a spus că primul punct ar fi autostrada Moldova – Ardeal, dar extrem de importantă este și modernizarea căii ferate București – Pașcani, cu ramificațiile spre Iași – Ungheni și Suceava – Siret. Am explicat asta dar din păcate acestea au fost zădarnice și eu îmi manifest speranța că o să conștientizăm clasa politică în legătură cu faptul că unul dintre cele mai importante proiecte pentru România este dezvoltarea rețelei de căi ferate rapide care să lege Bucureștiul de capitalele istorice, Timișoara, Cluj, Iași și Suceava, cu prelungire spre frontiere. Apoi vorbim despre modernizarea în regim de autostradă a drumului european E 85, București – Bacău – Roman – Suceava, cu modificarea traseului prin Ploiești și nu prin Urziceni, pentru că deja s-a făcut autostradă. Și eu aș începe cu tronsonul Roman – Suceava”, a declarat vicepreședintele ALDE.

Vosganian: Ce a spus Ștefan cel Mare, că Moldova va fi a fiilor și a nepoților, cred că a fost optimist

Varujan Vosganian a făcut referire și la reabilitarea drumului național Botoșani – Târgu Frumos, construcția de drumuri expres – autostrăzi pe rutele Bacău – Brașov și Suceava – Vatra Dornei – Baia Mare – Satu Mare, conectarea expresă a celor două capitale București și Chișinău, prin modernizarea tronsonului Tișița – Bârlad – Albița, construirea podului între Brăila și Măcin, pentru a conecta Suceava și Iași într-un mod mai rapid la litoral și la deltă, dar și realizarea șoselelor de centură în toate localități. „Acesta ar fi proiectul și am făcut un calcul pe ultimii cinci ani. Dacă mergem în acest ritm, programul se va termina în două secole și jumătate. Evaluările pe care le-am făcut, care sunt aproximative, arată că acest program ar avea nevoie de 20 de miliarde de euro. Până acum media de alocare anuală pentru Moldova a fost de 50 de milioane de euro. Practic, ce a spus Ștefan cel Mare, că Moldova va fi a fiilor și a nepoților, cred că a fost optimist. Sistemul acesta de infrastructură dacă merge în ritmul actual, nu va fi decât a stră-strănepoților noștri în cel mai bun caz”, a spus Varujan Vosganian.

El a prezentat o serie de soluții pentru realizarea acestui program, prima dintre acestea fiind pactul politic pentru Moldova. „Situația aceasta nu mai poate dura. Dacă asta nu facem, toate celelalte sunt ca și cum am turna pe grătar ulei să miroase a mititei, fără să ai mititei pe grătar. Asta contează cel mai mult pentru locuitorii de aici”, a precizat Vosganian. Vicepreședintele ALDE a subliniat că din punctul său de vedere acest program poate fi făcut acum și ar putea fi realizat în zece ani. El a maiu precizat că acest lucru ar fi posibil care se stabilește clar ca în fiecare an să fie alocată o sumă de 500 de milioane de euro, de la buget, pentru investițiile din acest program.