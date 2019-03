Cu 36 de voturi, din tot atîtea posibile, consilierii județeneni suceveni au aprobat, astăzi, proiectele vizînd noile investiții ce vor fi realizate la Spitalul de Urgență „Sf. Ioan cel Nou”. Proiectele prevăd amenajarea unui compartiment de chirurgie plastică și arși, prin supraînălțarea corpului E, construirea unui heliport pe terasa superioară a Spitalului și amenajarea unui nou bloc operator cu patru săli de operație pentru Neurochirurgie, Ortopedie și Chirurgie Infantilă, prin supraînălțarea corpului D. Primul proiect este estimat la 22 de milioane de lei, cel de-al doilea la 6,5 milioane, iar ultimul la 29,6 milioane de lei. În prezent, Spitalul dijn Suceava dispune de nouă blocuri operatoare, plus cîteva cu specific ORL, Oftalmologie și Obstetrică. Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, susține că este nevoie de încă un bloc operator, pentru că dacă în 2009 aici se efectuau 7.500-8.000 de intervenții, acum s-a ajuns la aproximativ 15.000.

, 9.0 out of 10 based on 2 ratings