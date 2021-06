Alianța pentru Agricultură și Cooperare, scrisoare deschisă către europarlamentarii români și liderii partidelor politice din România, reprezentate la nivelul Parlamentului European.

Scrisoare deschisă

VOTUL EUROPARLAMENTARILOR ROMÂNI, GOLEȘTE BUZUNARELE FERMIERILOR

Domnule Președinte al PSD Marcel CIOLACU,

Domnule Copreședinți USR-PLUS Daniel CIOLOȘ și Dan BARNA,

Domnule Președinte al PPU Daniel IONAȘCU,

Domnule Președinte al PRO România Victor PONTA,

Domnule Președinte al PNL Ludovic ORBAN,

Domnule Președinte al PMP Cristian DIACONESCU,

Domnule Președinte al UDMR KELEMEN Hunor,

Doamnelor/domnilor eurodeputați,

Alianța pentru Agricultură și Cooperare, a făcut un apel la rațiune, în speranța ca, la sfârșitul procesului de reglementare, în sesiunea plenară, Parlamentul European, să respingă amendamentul care se opune reautorizării substanței active glifosat după 31 decembrie 2022.

Având în vedere rezultatul votului de ieri, 8 iunie, în plenului PE, pe raportul privind strategia UE pentru Biodiversitate pentru 2030 (atât pentru amendamente, cât și pentru întregul raport), fermierii români, reuniți în Alianța pentru Agricultură și Cooperare, mulțumesc eurodeputaților PNL, PMP și UDMR, că au ținut cont de apelul transmis de noi, sprijinind prin acest demers important, agricultorii și cooperativele europene.

Mulțumim Academiei de Știinte Agricole și Silvice, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Copa-Cogeca pentru punctul de vedere exprimat:

„În România glifosatul este unul din erbicidele cheie (dată fiind caracteristica sa de erbicid cu acțiune totală, biodegradabil și fără remanență), în elaborarea strategiilor fermierilor de reducere a pagubelor datorate buruienilor problemă: Shorgum halepense sp, Cirsium arvense, Xanthium strumerium, Aristolochia clematitis, Solanum niigrum, Abutilon theophrastii, Matricaria inodora, Cynodon dactylon, Arrhenatherum elatius, etc, buruieni invazive, specifice arealului de silvostepă și stepă, a căror frecventă este relativ redusă (deocamdată), in regiunile agricole ale SM din Europa Centrală. Interzicerea/ restricționarea (probabilă in viitorul apropiat), a glifosat-ului la nivel european (inițializată acum de Austria), va provoca agriculturii românești pagube greu de cuantificat, dat fiind faptul că acestea vor fi augmentate de alți vectori de reducere asociați buruienilor problemă, ca bolile și dăunătorii comuni. Totodată nevoile de combatere a buruienilor problemă vor obliga fermierii români să utilizeze erbicide specifice, mult mai costisitoare și (majoritatea) cu remanențe notabile, care vor afecta semnificativ atât costurile de producție cât și calitatea materiilor prime alimentare și furajere, prin creșterea conținutului de reziduuri fitofarmaceutice.”

Totodată, ne manifestăm profunda dezamăgire și indignare față de reprezentanții partidelor PSD, PPU, PRO ROMÂNIA și USR-PLUS, deoarece nu au ținut cont de apelul nostru, votând împotriva fermierilor.

Apelarea de către Austria la principiul precauției în vederea interzicerii glifosatului, este o măsură prin care se evită acordul celorlalte state membre la nivelul Grupurilor de lucru tehnice ale Comisiei, deoarece filozofia acestui articol conferă SM autonomie legislativă în plan național, în raport cu o anumită situație reglementată paneuropean. Pe de altă parte, aliniatul 3 al art. 191/TFUE creează premisa extinderii de către Comisie a acestei restricții și în alte regiuni ale Uniunii, cu condiții de mediu asemănătoare. Incidența tot mai ridicată a modificărilor climatice asupra regiunilor agricole din Europa de Est și Centrală, induce condiții de mediu asemănătoare în arealele agricole/silvice actuale, acestea evoluând ireversibil spre areale specifice climatului temperat continental excesiv. Adoptarea acestor restricții (interziceri de produse-fitofarmaceutice), la nivelul reglementarilor comunitare pan-europene, va pune in dificultate agricultura țărilor din ESTUL Europei, printre care se include și România.

Presupusa precauție invocată de Austria, se referă la posibilul efect cancerigen al glifosatului care, în ultimii 20 de ani, nu a putut fi dovedit științific de nici un for/instituție de specialitate abilitată. Peste 160 țări au aprobat utilizarea produselor ce conțin glifosat, atât pentru utilizare agricolă, dar și pentru utilizări industriale (întreținerea căilor de comunicații terestre și acvatice, distrugerea vegetației invazive/indezirabile din spațiile verzi urbane, aeroporturi, infrastructuri sportive și de loisir, etc.).

Vă reamintim că mai multe instituții europene si mondiale (ECHA, EFSA, JMPR – Grupul reunit al OMS și FAO privind reziduurile de pesticide), au concluzionat că substanța activă (N–fosfonometilglicina) „este puțin probabil să prezinte riscuri cancerigene asupra oamenilor din perspectiva expunerii prin alimentație”.

Rezultatul votului privind respingerea amendamentului:

14 Voturi (Pentru) – 10 PNL, 2 PMP și 2 UDMR

14 Voturi (Împotrivă) – 6 PSD, 2 PRO ROMÂNIA și 6 USR-PLUS

2 Voturi (Abțineri) – 1 PSD și 1 PPU

În cel mai scurt timp, vor deveni vizibile repercusiunile interzicerii acestei substanțe, deoarece condițiile agropedologice și climatice din țara noastră, precum și fărâmițarea terenurilor agricole și slaba capitalizare a fermierilor autohtoni, favorizează infestarea masivă cu buruieni și dăunători. În România, glifosatul este utilizat în principal între culturi, fiind nu doar o soluție sigură și ieftină, ci, de fapt, singura soluție care face posibilă aplicarea tehnologiilor de agricultură conservativă pe care le recomandă și promovează Comisia UE în meniul de sustenabilitate, pentru a reduce amprenta asupra mediului (eroziunea, compactarea, emisiile de CO2, etc.), timpul de lucru și a crește performanță economică.

Interzicerea acestui produs și lipsa alternativelor, va presupune ca fermierii să aplice în loc de un tratament, două-trei tratamente cu produse complementare, prin care să se obțină rezultate mai puțin eficiente, mult mai costisitoare, inclusiv în vegetație, când zboară polenizatorii, care cu siguranță vor avea un impact negativ mai mare asupra mediului, costurilor de producție și produselor agro-alimentare, care vor fi suportate de toți consumatorii europeni.

În speranța conștientizării importanței și gravității rezultatului votului din 8 iunie 2021, fiind o dezamăgire pentru fermierii români, a venit momentul să arătați că mai meritați o șansă, arătând că vă pasă de reziliența sectorului agro-alimentar și de sustenabilitatea producerii de hrană de calitate superioară la prețuri accesibile pentru consumatori și corecte pentru producătorii autohtoni.

Facem apel la președinții partidelor politice din România, să binevoiască a dispune, ca înainte de susținerea punctelor de vedere și votului exercitat de toți europarlamentarii partidului pe care îl conduc, să fie consultat departamentul de agricultură, industrie alimentară și servicii conexe al partidului și organizațiile profesionale de profil, pentru a prelua și susține punctele de vedere ale specialiștilor.

Pentru că vorbim de sectorul care aprovizionează cu hrană populația, trebuie să rămână un sector sustenabil economic, strategic, de interes național, iar asta presupune ca înainte de a-si exprima puncte de vedere și să voteze eurodeputații, să existe o consultare cu MADR, Reprezentanța permanentă a României la Brusseles, între eurodeputații de la toate partidele, ASAS și organizatiile profesionale de profil, pentru a se lua o decizie prin care să sustină unitar punctele de vedere, pentru a raspunde obligatiei pe care o au, de a reprezenta România și nu interesul altor state sau partide europene.

Pentru garanția asigurării hranei populației, cu certitudine se pot găsi soluții imediate!

În numele tuturor membrilor și organizațiilor membre ale celor 4 organizații.