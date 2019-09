Banii nu inseamna totul pentru un angajat. Beneficiile non-financiare si modul in care comunica si relationeaza la birou pot fi aspecte mai importante, care vor inclina mai mult balanta in favoarea unui loc de munca sau al altuia. Asa ca, daca esti manager, nu uita caai nevoie de angajati fericiti, pentru a te putea baza ca vor face parte in continuare din echipa ta. In plus, angajatii fericiti sunt mai productivi.

Cum sa ai angajati mai fericiti

1.Ofera-le jobul pe care si-l doresc si care li se potriveste

Cele mai multe companii angajeaza personal pe pozitii fixe, insa multi dintre noi ne dorim sa diversificam la locul de munca, nu sa ne plafonam. Ajuta-ti angajatii sa evolueze si sa se dezvolte pe mai multe planuri.

Daca exista interes din partea anagajatilor sa evolueze pe mai multe pozitii din companie, da-le aceasta sansa daca exista posibilitatea in compania ta.

2.Zona de divertisment

Nu degeaba companii precum Google au infiintat zone de divertisment si relaxare pentru angajati. E dovedit faptul ca un angajat care se simte bine la birou va fi mai eficient.

Asa ca opteaza pentru zona de relaxare in cadrul biroului, o sala unde sa amenajezi hamacuri, plasme si diverse jocuri precum xbox, gameboard sau chiar o masa de ping pong.

3.Ofera bonusuri angajatilor cu rezultate foarte bune

Angajatii care stau peste program, rezolva task-uri importante sau isi depasesc norma nu sunt platiti extra in cele mai multe cazuri. Poate nu ai buget pentru bonusuri, insa cu siguranta poti obtine vouchere valorice pe care sa le oferi angajatilor care merita.

Poti incheia o serie de bartere pentru a-i recompensa pe cei care merita mai mult. Le poti oferi bilete la spectacole, film, conferinte, dar si vouchere pe care le pot folosi in anumite magazine online ale partenerilor.

4.O comunicare buna si intelegere

Asta nu inseamna ca trebuie sa deveniti cei mai buni prieteni, insa poate fi de apreciat sa iti lauzi angajatii, sa incerci sa ii intelegi atunci cand au o problema si au nevoie de o zi sau de cateva ore libere (daca nu se intampla frecvent).

Sursa: Afaceri-si-leadership-feminin.ro