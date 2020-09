Daca ai o agentie de SEO sau PR sau in cazul in care comunici frecvent si iti doresti o expunere mai mare, dar si link-uri, aceste abonamente pot sa te ajute mult in campaniile tale. Pe langa faptul ca te ajuta sa publici un numar mare de materiale la costuri foarte bune, ele sustin campaniile tale de SEO prin link-urile pe care le obtii.

Nu e suficient sa ai un site bine realizat, informatii interesante si text optimizat pentru motoarele de cautare pe site-ul tau. Ai neaparat nevoie si decat mai multe link-uri spre site-ul tau. Multi incepatori cred ca odata cu realizarea site-ului munca lor online s-a incheiat si se asteapta ca site-ul lor sa fie imediat si fara efort gasit pe primele pozitii din Google. Insa ca orice lucru bun, si aceste rezultate se obtin in timp, cu munca si… buget.

Totusi, iti poti eficientiza bugetul folosit la achizitia de articole si comunicate cu link daca incluzi pe lista ta site-urile de comunicate de presa. Aceste platforme reprezinta o solutie ieftina si eficienta pentru a aobtine link-uri utile spre site-ul tau, dar si un plus de vizibilitate online.

Pentru a-ti usura munca, platformele de comunicate de presa PR2Advertising.ro si Comunicate-PR.ro si Comunicare-Online.ro isi unesc fortele pentru a-ti oferi un pachet complex si extrem de eficient. In plus, pachetul are un pret suficient de mic pentru a fi usor accesibil tuturor companiilor. Prin urmare, daca iti doresti sa iti cresti si tu lista site-urilor folosite pentru publicarea de articole si advertoriale cu link, ia in calcul noul pachet pe care il gasesti AICI.

Prin intermediul unui singur pachet vei avea trei site-uri unde iti poti posta articolele si comunicatele tale cu link. Astfel vei obtine link-uri si vizibilitate pe trei site-uri.

Ce beneficii ai daca foloseti acest abonament complex:

– obtii link-uri pe trei domenii distincte

– publici comunicate si articole cu link la un pret mic

– cresti numarul de link-uri spre site-ul tau sau al clientilor tai

– publici oricand vrei, fara moderare

– obtii un numar mai mare de aparitii media pentru campaniile tale de comunicare

– sustii campaniile de SEO si relatii publice la un cost extrem de bun

Testeaza pachetul pus la dispozitie de PR2Advertising.ro, pachet care iti permite publicarea unui numar nelimitat de articole si comunicate de presa cu link, la un pret extrem de bun. Vezi pachetul de postare comunicate pe trei site-uri.