Cand vine vorba despre autoturismele coreene, exista o mare diferenta intre industria de automobile din Coreea de Nord si cea de Sud. In timp ce autovehiculele din Coreea de Nord se concentreaza asupra servirii obiectivelor militare, industriale si de constructii, marcile coreene din Coreea de Sud produce un numar considerabil de vehicule atat pentru export, cat si pentru uz personal, ceea ce il face al cincilea cel mai mare producator de automobile din lume.

Cu toate acestea este greu de crezut ca doua tari vecine, parte a aceluiasi patrimoniu istoric, pot avea standarde atat de diferite in ceea ce priveste economia, educatia si viata in general. Dar adevarul este ca, Coreea de Sud este una dintre tarile foarte dezvoltate, care reuseste sa atinga standarde internationale de productie, in timp ce Coreea de Nord ramane foarte ancorata in trecut. Iata cum arata lucrurile pentru ambele tari, in ceea ce priveste masinile.

Coreea de Nord are capacitatea de a produce 40.000-50.000 de vehicule pe an. Cu toate acestea, datorita conditiilor economice dure, Coreea de Nord produce doar cateva mii de vehicule pe an. Cei mai renumiti producatori auto din Coreea de Nord sunt renumiti pentru vehiculele durabile pe care le produc – in special pentru cele tehnologice, dar si pentru unele automobile mici si de lux.

Producatorii auto din Coreea de Sud sunt cunoscuti pentru modelele de automobile care pot concura cu cele europene si americane. Companiile coreene de automobile sunt renumite pentru crearea de modele frumoase si pentru utilizarea tehnologiilor exceptionale, motiv pentru care sunt definite prin calitate. Iata ce masini se produc in Coreea de Sud:

Hyundai

Hyundai a fost fondata in 1946 la Seoul. Este cu siguranta cea mai populara marca a tuturor masinilor fabricate in Coreea. Numele poate fi tradus in „Epoca moderna”, care explica pasiunea companiei pentru progres si inovatie. In acel moment, grupul Hyundai a condus piata prin construirea de echipamente electronice, platforme petroliere si proiecte masive de infrastructura.

Compania Hyundai Motor a fost infiintata in 1967. Cand vine vorba de productie, aceasta companie de automobile coreeana se mandreste cu o capacitate anuala de un milion si jumatate de masini. In 2013, compania a castigat distinctia a 4-a cea mai mare companie de productie de automobile din lume, detronand gigantii Nissan, Honda si chiar Ford.

Kia Motors

Kia Motors Corporation, parte a grupului de automobile Hyundai-Kia, este cel mai vechi producator de autovehicule din Coreea. Infiintata in mai 1944, Kia are o istorie uimitoare, care o face ca fiind al cincilea producator mondial de vehicule. Astazi, Kia produce mai mult de 1,4 milioane de vehicule pe an. Kia are o retea de peste 3.000 de distribuitori si dealeri care isi vand vehiculele in 172 de tari si cu un venit anual de peste 17 miliarde USD.

Planurile de productie ale Kia respecta un anumit set de reguli, bazate pe design-uri si accesibilitate excelente. Scopul principal al companiei este de a construi automobile care sa satisfaca nevoile clientilor. De aceea, unele dintre modelele sale sunt extrem de accesibile (Kia Rio LX sedan – 14.700 dolari). Pentru a pastra legatura cu tendintele actuale din industria automobilelor, Kia a decis sa investeasca in noi sedii in Europa si SUA.

Daewoo

Daewoo a fost fondata in 1937 in Bupyeong-gu, Incheon, Coreea de Sud. Compania a suferit cateva schimbari de-a lungul anilor: si-a schimbat numele in Saenara Motor in 1962; in 1965 a fost cumparat de Shinjin Industrial; mai tarziu, a lucrat cu Toyota si a fost redenumit Shinjin Motor.

Prin initierea unei colaborari cu General Motors, compania a castigat controlul si s-a extins in intreaga lume. Productia companiei a copiat desenele General Motor, insa numai pana in 1996, cand a inceput criza din Asia si au aparut probleme financiare. In 2001, GM a decis sa cumpere Daewoo Motor, care a devenit parte a grupului lor.

Renault Samsung Motors

Renault Samsung Motors este o companie sud-coreeana de automobile cu sediul in Busan. A fost fondata in 1994 ca Samsung Motors si a inceput sa vanda autoturisme in 1998, chiar inainte de criza financiara asiatica. In 2002, compania a fost redenumita Renault Samsung Motors si imediat dupa aceea a inceput sa castige incredere si sa obtina rezultate impresionante.

Ssang Yong

Unul dintre cei mai mari producatori de automobile din Coreea de Sud, SsangYong dateaza din a doua jumatate a secolului al XX-lea. La inceputurile sale, compania a fost in principal in construirea de jeepuri, camioane si autobuze care au fost in cele din urma expediate in SUA.

Pyeonghwa Motors

Pyeonghwa Motors, cunoscut sub denumirea de „Peace Motors” din Coreea, este un joint-venture intre Ryonbong General Corp si Pyonghwa Motors din Seul. Compania opereaza sub licenta Brilliance China Auto si Fiat si este specializata in fabricarea de masini mici si compacte, SUV-uri si camioane de transport fiabile. Compania are, de asemenea, drepturi exclusive de a cumpara, vinde si produce masini in Coreea de Nord si are capacitatea de a produce aproape 10.000 de vehicule pe an. Cu toate acestea, deoarece piata nord-coreeana pentru automobile este mica, productia Pyeonghwa Motors este limitata la 300 sau 400 de vehicule pe an. Cu toate acestea, compania joaca un rol important in industria auto din Coreea de Sud si Coreea de Nord si are potentialul de a-si extinde activitatea in tari straine.

