Calatoriile pe timp de iarna reprezinta o provocare pentru oricine, indiferent daca mergi cu avionul sau cu masina. In timpul iernii, majoritatea calatorilor spera sa ajunga la si din destinatiile lor cu probleme minime si placere maxim si, cel mai important, sa ajunga mereu in siguranta, indiferent de fel de zapada, gheata sau ploaie. In acest scop, iata cateva sfaturi care iti vor fi utile pentru calatoriile de iarna, deoarece te pot ajuta sa evitati sa petreci mult timp blocat in aeroporturi sau in trafic.

Sfaturi de calatorie pentru iarna – calatoriile cu avionul

Cele mai grave probleme ale calatorie pe timp de iarna pentru calatori apar frecvent pe aeroporturile de legatura. Daca primul tau zbor este anulat, te poti intoarce inapoi acasa fara probleme. Insa daca esti blocat in hotelul unde te-ai cazat in vacanta, vrei sa te intorci acasa, insa zborurile sunt anulate, atunci nu este tocmai placut. Aceeasi situatia si in cazul in care calatoresti cu escala.

In primul rand ar fi recomandat ca iarna sa zbori fara intrerupere ori de cate ori este posibil. In al doilea rand intereseaza-te din timp unde poti sa te cazezi si sa ramai o scurta perioada de timp pana poti zbura inapoi spre casa.

Verifica starea vremii atat in orasul in care locuiesti, cat si in locatia unde vrei sa ajungi. Daca vremea pare amenintatoare, contacteaza compania aeriana pentru a va vedea daca va poate gasi o alta cursa, asta in cazul in care ti-ai cumparat deja biletele.

Alege ca zborul sa fie in cursul diminetii din doua motive: In primul rand, este mult mai putin probabil ca zborul sa fie afectat de problemele altor aeroporturi. In al doilea rand, daca zborul este anulat sau intarziat, optiunile pentru zboruri alternative sunt foarte mari,

Un alt sfat se refera la perioada de a pleca in vacanta iarna. Incearca sa eviti pe cat posibil sa calatoresti cu avionul in weekend sau in perioada sarbatorilor, perioade foarte aglomerate. Poti sa urmaresti acest lucru si in functie de pretul biletelor de avion.

Sfaturi de calatorie pentru iarna – calatoriile cu masina

Ai gasi cazare si ai stabilit traseul catre destinatie? Daca pleci in vacanta iarna cu masina te poti bucura de spatiu cat doresti, nu esti la fel de constrans daca ai pleca cu avionul.

Pentru inceput, pune cateva articole de imbracaminte si articole de urgenta suplimentare in vehicul. Asambleaza un kit de baza care include o pereche de manusi, pantaloni si / sau haine rezistente la intemperii, poate o pereche veche de cizme, o patura, cabluri jumper, o lanterna cu niste baterii suplimentare si un raclet de parbriz.

Informeaza-te cu privire la drumul pe care il parcurgi. Nu toate portiunile de drum sunt identice si este posibil sa intampini dificultati in trafic precum aglomeratia. De aceea trebuie sa conduci prudent pentru a putea face fata pericolelor aparute pe drum.

Unele caracteristici ale automobilelor te pot ajuta pe timp de vreme nefavorabila. La unele masini, de exemplu, este posibil sa ai o tractiune mai buna atunci cand vehiculul este in miscare, atunci cand pe jos este inghetat si exista pericol de alunecare. Nu uita sa ai cauciucuri de iarna si sa verifici masina inainte de plecare.

Daca vremea este foarte rea, incearca sa gasesti un hotel care are parcare interioare pentru a nu avea probleme cu masina atunci cand vrei sa mergi in plimbare sau sa pleci acasa.