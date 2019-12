Orice antreprenor la inceput de drum, desi poate avea o experienta impresionanta in domeniul in care isi deschide afacerea, nu inseamna ca este si suficient de pregatit pentru a conduce singur o afacere. Dincolo de experienta, pot aparea emotii, teama de esec si de a nu face ceva gresit. Gandirea si modul de a simti atunci cand cand esti pus in acest context poate sa faca la un momentan sa pierzi un business in care ai investit destul de mult, daca nu vei sti cum sa iti gestionezi trairile.

Pentru cei care sunt la inceput de drum si pentru cei care planifica sa isi deschida un business, sunt mai multe aspecte care pot fi evitate si pe care de multe ori simti ca nu poti fii stapan. De aceea, programul initiat de catre cele trei antreprenoare Corina Stratulat (numerolog si speaker inspirational), Alina Striinu (CEO al Grupului de firme AS Group si consultant de business) si Cristina Norocel (fondator al agentiei MarketingFX Concept – consultanta de marketing si comunicare), numit “Rezist si fiu antreprenor?!” a fost conceput din dorinta de a ajuta antreprenorul sa obtina claritate pe 3 directii: cine el este el – omul din business; sa cunoasca cifrele din business si sa stie sa isi promoveze businessul.

Ce dorinte poate avea un antreprenor atunci cand este la inceputul acestui drum?

Desigur, succesul este primul care ii vine in minte oricarui antreprenor. Atunci cand esti pregatit sa incepi un business, te gandesti cum sa faci sa castigi cat mai mult si cum sa functioneze afacerea pe termen lung. Pe de alta parte, in afara de acest succes care tine de gestionarea afacerii, antreprenorii isi mai doresc sa nu se teama de nimic si sa aiba si timp liber pentru ei insisi si familia lor.

A fi liber este un termen care te ajuta sa rezisti si sa iti indeplinesti toate activitatile pe care le doresti, chiar si atunci cand ai un business. Acest program are in vedere trei directii care te pot ajuta astfel; dezvoltare personala, analiza de business, marketing si comunicare.

Cum stii ca ai nevoie de indrumare si consultanta in business?

Poti crede gresit inca de la inceput faptul ca ai situatia sub control si ca esti pregatit pentru acest pas. Insa trebuie mai intai sa iti pui cateva intrebari care te ajuta de fapt sa iti dai seama daca esti pregatit sau nu pentru a deveni antreprenor.

Acestea ar fi: Am un plan de afaceri bine pus la punct? Stiu care sunt obiectivele afacerii mele si prin ce modalitati vreau sa le ating? Sunt pregatit psihic pentru esec si sa rezist din punct de vedere emotional in fata acestuia? Consider ca ma descurc sa gestionez partea financiara? Daca ti-ai pus aceste intrebari si la mai multe dintre acestea ai ezistat sa raspunzi sau raspunsul a fost clar “nu”, atunci este posibil sa ai nevoie de indrumare din partea unor specialisti in business.

Ce cred antreprenoarele fondatoare ale programului despre modul in care poti sa rezisti ca antreprenor

In primul rand abilitatile native sunt cele esentiale care te pot ajuta sa rezisti intr-un business si sa ajungi la succesul dorit. Nu trebuie sa iti consume timp pentru a construi ceva pe abilitati slabe sau care nu exista. In al doilea rand, munca si perseverenta sunt alte atribute pe care trebuie sa le ai ca sa rezisti ca antreprenor. Sa iti doresti sa inveti mereu lucruri noi si sa nu te opresti din a-ti imbunatati stilul de lucru si de a invata cum sa iti gestionezi propria afacere.

Nu in ultimul rand, dorintele tale personale trebuie sa fie foarte clare pentru ca trebuie sa stim pentru ce muncim si cat de dispusi suntem sa riscam.

Vrei sa stii care sunt scopurile acestui program si ce anume poti invata daca participi la acesta? Afla mai multe despre interviul celor trei antreprenoare si despre programul “Rezist sa fiu antreprenor?!”.