Moda anilor 2020 nu se caracterizeaza doar prin noutate, ci si prin reinterpretarea si readucerea in lumina reflectoarelor a unor haine vedeta ale secolului trecut. Haine in voga in urma cu mai bine de 50 de ani pot fi scoase de la naftalina pentru un look actual in acest an. Esti si tu un admirator al modei anilor 50, 70, 80? Acum poti purta piese vestimentare din aceasta perioada si sa fii la moda in acelasi timp.

Cum reintra in voga moda anilor 50

Nu e primul an in care rochitele scrobite, care pun in evidenta bustul si talia sunt la mare cautare. Anii 50 au fost poate unii dintre cei mai femini, in care femeia, chiar daca poate mai putin emancipata decat acum, avea un stil bine definit si era impecabila si extrem de feminina. Croiala clasica a anilor 50, cu talia si bustul evidentiate si fusta clos, extrem de ampla e apreciata si in 2020. In plus, accesoriile precum baticurile uni sau manusile pot intregi un look retro, purtabil si in acest an.

Anii 70 se intorc

Rochite baby doll? Pantaloni evazati? Moda anilor 70 e prezenta si in 2020. De la celebrele rochite conice si pana la pantalonii evazati, culorile nebune ale perioadei Woodstock si imprimeurile florale sau geometrice, toate acestea revin in moda mai mult sau mai putin reinterpretate. De asemenea, materialele fluide, petrecute, fustele cu fodre, transparentele inflorate si culorile puternice sunt elemente care sunt incluse in tendintele anului 2020.

Nici moda anilor 80 nu lipseste in 2020

Am putea spune ca moda anului 2020 se caracterizeaza printr-un sincretism. Designerii iau ce a fost mai bun in anii dinainte de 2000 si integreaza cu succes in colectiile anului 2020. Dar moda nu e creata doar de designeri. Moda strazii are un cuvant de spus si inventivitatea e apreciata in fashion. Nu trebuie sa iti fie teama sa combini accentele rock ale anilor 80 cu un look angelic.

Fie ca e vorba de vestimentatie sau accesorii, libertatea e aproape deplina in acest an. Anul 2020 subliniaza cu atat mai mult libertatea de expresie inclusiv prin haine si accesorii, iar imaginatia e cu atat mai apreciata. Asa ca urmeaza tendintele, dar nu te limita la ceea ce prezinta podiumurile de moda. Fii chiar tu creatoarea look-ului tau.