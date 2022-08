Filmele romantice de la Hollywood inca pastreaza ideea atelierului de creatie in noua casa a protagonistei. Fie ca este vorba de un garaj vechi sau o camera de oaspeti neocupata, personajele au cel putin o scena in care isi exprima sentimentele de tristete sau fericire in spatiul lor sigur, alaturi de vopseluri, pensule sau unelte pentru tamplarie.

Daca si tu iti doresti sa ai parte de propria ta scena scoasa din filmele americane, noi ti-am pregatit cateva sfaturi pentru a decora atelierul in camera ideala, pentru a fi singura cu gandurile tale. Nu ai nevoie de un partener care sa iti daruiasca acest cadou, ti-l poti oferi chiar tu.

Materiale artistice

Desigur, cel mai important detaliu in orice atelier este sa ai o varietate de materiale de lucru. Fie ca esti pasionata de pictura, doar vrei sa incerci sa iti exprimi emotiile pe panza sau preferi sa te bucuri in liniste de modelat lut cu o melodie dramatica pe fundal, ca in renumitul “Ghost”, fa toate cumparaturile necesare.

Achizitioneaza un sevalet, pensule de toate marimile, culori, creioane si carbune pentru desenele tale si da startul creativitatii. Toate materialele de care ai nevoie se gasesc la magazinele de specialitate. Pentru a te asigura ca nu lasi pete de vopsea in urma ta, foloseste cearceafuri sau orice fel de panza alba sau colorata pe jos.

Rafturi si sertare

Orice artist are nevoie de spatii de depozitare pentru materiale. O camera completa trebuie neparat sa contina si dulapuri cu sertare. Daca doresti sa iti construiesti atelierul de creatie pe care l-ai visat intotdeauna, personalizaza mobilierul. Apeleaza la experti si creeaza camera ideala cu mobila pe comanda in sector 6.

Expune picturile tale in rame unice sau in dulapuri cu usa de geam pentru a impiedica praful si dezintegrarea lor. Orice camera de creatie contine o multime de spatii de depozitare, fie ca este vorba de creatiile nereusite, materialele, rezerve sau haine de schimb.

Vestimentatia corecta

Pentru ca tot am adus vorba de haine de schimb, daca iti doresti o experienta ca la Hollywood, si vestimentatia necesita atentie la detalii. Opteaza pentru o salopeta de blugi oversized si un tricou simplu la care poti renunta. Deoarece este posibil ca petele de vopsea sa nu mai poata fi inlaturate, asigura-te ca hainele pe care le porti nu sunt foarte importante pentru tine si nu vei regreta daca nu le mai porti in oras.

Muzica si animale

Pentru o experienta completa, nu uita de atmosfera. Daca ai un animal de companie, lasa-l sa se odihneasca langa tine pentru o senzatie completa de liniste si relaxare, iar daca iti doresti sa te bucuri de trupele tale vechi preferate, porneste muzica si danseaza in voie.

Vedetele de la Hollywood cu siguranta stiau ce faceau. Un atelier de creatie nu este doar un spatiu folosit pentru romantizarea scenelor din filme, ci un loc perfect pentru a te destinde si a petrece mai mult timp cu tine. Distreaza-te creand picturi sau vase in cele mai neobisnuite forme, in fond, tot ce conteaza este sa te simti bine.