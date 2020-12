Dezvoltarea companiilor duce la nevoia de crestere a echipei. Insa pentru ca firma sa isi pastreze rezultatele bune e nevoie de angajati pregatiti, care sa munceasca si sa aiba rezultate. Asa ca se pune problema: unde gasim angajati buni, care sa poata contribui la cresterea profitabilitatii companiei?

Cu siguranta ca angajatorii s-au lovit de multe ori de problema gasirii unor ungajati capabili si interesati sa aduca rezultate palpabile. Multi dintre candidatii la un job pun accentul pe beneficiile proprii, unii chiar isi negociaza la sange salariul inca dinainte de angajare, insa renunta la scurt timp sau nu reusesc sa se achite onotabil de task-urile pe care le au. Si situatia pare sa fie din ce in ce mai intalnita in ultima vreme.

Potrivit Trend-Jobs.ro, chiar daca in 2020 salariul de baza minim brut pe tara este de 2230 de lei, 2350 pentru studii superioare sau 3000 de lei in constructii, de cele mai multe ori, angajatorii pluseaza mult, sperand ca in acest mod vor atrage candidatii potrivititi. Totusi, chiar si in aceste conditii, candidati prea putin pregatiti, cu pretentii salariale mari nu reusesc sa se adapteze unui job si sa ofere companiei beneficiile pentru care sunt platiti.

Astfel, companiile sunt oarecum constranse sa vada un numar cat mai mare de candidati si de CV-uri, astfel incat sansele de a gasi echipa potrivita sa creasca. Insa unde poti gasi angajati potriviti pentru compania ta?

1. Angajatii buni pot recomanda candidati potriviti

Poate fi o practica utila in teorie, insa, in realitate, prea putini dintre angajatii pe care ii ai deja au apropiati potriviti pentru joburile disponibile. In plus, in cadrul relatiilor de familie sau de prietenie concurenta de la job poate interveni intr-un mode negativ. Astfel, multi dintre angajati prefera sa isi delimiteze viata personala de cea profesionala si nu se grabesc sa recomande un apropiat pentru un job disponibil.

O alta problema ar fi ca un angajat care va recomanda o persoana pentru o pozitie disponibila se va simti raspunzatoare in cazul in care acea persoana nu va avea rezultatele asteptate.

2. Anunturi de angajare pe site-urile de profil

Site-urile de anunturi dedicate joburilor, asa cum e Trend-Jobs.ro, pot sa ajute in procesul de recrutare nu doar prin oferirea de gazduirea a anunturilor, cu si prin metode suplimentare de promovare a ofertelor de angajare.

Fie ca e vorba despre trimiterea anuntului catre baza de date proprie, fie prin anunturi platite pe Google, exista o multime de variante de promovare suplimentara care pot scuti angajatorii de efortul recrutarii.

3. Agentiile de recrutare

Astfel de agentii pot ajuta comapniile sa isi gaseasca personal, insa taxele pentru obtinerea acestor angajati sunt mai mari. In general, agentiile sunt recomandate in cazul pozitiilor de top management, unde merita sa investesti mai mult intr-un aangajat de care ai nevoie intr-o pozitie cheie.

Chiar si asa, obtinerea unui candidat potrivit nu garanteaza faptul ca efortul financiar va merita, pentru ca acel nou angajat poate parasi compania oricand, lasand-o in aceeasi situatie.

Sursa: Trend-Jobs.ro