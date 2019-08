Saloanele de infrumusetare au devenit in ultimul timp o afacere destul de profitabila, care functioneaza indiferent de sezon. Odata cu cresterea calitatii serviciilor se mareste si portofoliul de clienti iar afacerea poate sa prospere de la an la an. Femeile, in general, sunt cele care calca pragul unui astfel de salon pentru diferite tratamente.

Daca esti in cautare de idei de afaceri profitabile si esti pasionata de domeniul frumusetii, o idee buna ar putea fi sa iti deschizi un astfel de salon, poti face asta chiar daca nu dispui de suficienti bani. La fel ca si in anii trecuti se pot infiinta saloane de infrumusetare cu ajutorul fondurilor europene sau nationale care pot reprezenta chiar si pana la 100% din valoarea totala a investitiei. In principiu, cheltuielile pentru o astfel de afacere, pentru inceput, ar fi acelea legate de spatiu (inchieriere sau achiozitionare), achizitionarea mobilierului si a ustensilelor dedicate afacerii, dar si angajarea de personal care trebuie sa fie calificat. Desigur, pe parcus pot aparea si alte costuri.

Ce fonduri europene si nationale poti accesa

Cel mai important program care sustine financiar acest tip de afacere este Start-Up Nation iar prin intermediul acestuia antreprenorii pot sa acceseze o suma de pana la 200.000 lei fara sa aiba o contributie personala din punct de vedere financiar. In cazul in care investitia se realizeaza in mediul rural se poate accesa Programul National de Dezvoltare Rurala in cadrul caruia se acorda doua tipuri de finantari:

50.000 euro nerambursabili si fara sa contribui cu bani

pana la 200.000 euro caz in care este necesara o contributie de 30% din suma

Trebuie sa mai stii ca aceste programe oferite de Uniunea Europeana deconteaza investitii pentru achizitii de echipamente de lucru necesare intr-un salon cum ar fi ustensile pentru coafor, aparatura pentru epilare sau radiofrecventa corporala. Unele linii de finantare pot acoperi si bani nerambursabili pentru urmatoarele cheltuieli:

realizare site de promovare

achizitionare echipamente IT sau solutii de software

salariile noilor angajati pe durata primului an de activitate

decontarea cheltuielilor de promovare a afacerii in mediul online

Aspecte juridice legate de infiintarea societatii comerciale

Pentru ca documentele sunt primele care se intocmesc atunci cand vrei sa iti deschizi un salon de infrumusetare, trebuie sa stii ca este necesar sa infiintezi un SRL sau un PFA. Desigur ca cele mai multe avantaje si oportunitati de dezvoltare, dar si de accesare a fondurile nerambursabile sunt in favoarea SRL-ului.

Codul CAEN care este specifica unei astfel de activitati este 9602 – Coafura si alte activitati de infrumusetare. Pe baza acestuia salonul poate sa furnizeze urmatoarele servicii:

spalatul, tunsul si aranjatul parului

servicii de coafat, vopsit, nuantat sau ondulat

servicii de indreptat parul

masaj facial, tratamente indepartare celulita

manichiura si pedichiura, etc

Daca ai o calificare in acest domeniu si te-ai decis sa iti deschizi un salon de infrumusetare, insa nu dispui de suficienti bani pentru o astfel de investitie, nu trebuie sa renunti la visul tau. Apeleaza la o firma care te poate ajuta sa realizezi un proiect in vederea obtinerii de fonduri europene nerambursabile.Sursa: https://comunicate-pr.ro