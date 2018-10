Pretul masinilor noi sunt de cele mai multe ori prea ridicate pentru a permite sa ne achizitionam una. De aceea, ce mai multi romani aleg varianta de a achizitiona masini second hand. Preturile sunt mai mici si astfel isi pot permite sa isi cumpere masina mult dorita.

Desi entuziasmul este mare atunci cand gasesti o masina SH ce se incadreaza in bugetul pe care il ai disponibil, trebuie sa te gandesti care ar fi riscurile pe care le poti gasi la o masina rulata, mai ales ca unii vanzatori ascund defectele masinii numai pentru a o vinde mai ales ca oamenii sunt foarte dispusi sa cumpere masini sh studiile demonstrand acest lucru.

In 2018 sunt cu 70% mai multi masini SH fata de ultimii 2 ani

Anul 2018 a inceput cu un avant de de aproximativ 470.000 de masini SH pe piata, mai mult cu 70% fata de anul 2016. Asta pentru ca romanii cumpara din ce in ce mai mult masini SH. Partea proasta este ca ponderea masinilor SH mai vechi de 10 ani in UE este de 42% pe cand in Romania este de 73% din parcul auto national. In acelasi timp si piata de inchirieri auto a crescut cu un procent de 5% in anul 2018 pe baza numarului de sosiri din alte tari dar si de calatoriile in interes de serviciu.

Cea mai vanduta masina SH este Volkswagen dupa care urmeaza Ford, Opel, BMW si Audi.

Trebuie sa stii cum sa alegi o masina SH

Ca sa nu te pacalesti si sa bagi mai multi bani in reparatii decat ai dat pe masina, este important sa fii atent la cateva aspecte. Iata care ar fi acestea:

Partea de mecanica – cea mai importanta

Cele mai mari costuri pentru o masina sunt cele legate de partea mecanica: motorul, bateria, franele, planetarele, farurile etc. Desi te poti pricepe sa observi defectele, cel mai bine testezi masina la un service autorizat pentru a nu avea probleme. Motorul trebuie verificat foarte atent pentru a nu face zgomote sau sa aiba scurgeri ciudate.

Interiorul masinii

Uite-te foarte bine cum arata masina la interior. Cum arata tapiteria, sa nu fie murdara si rupta, volanul sa functioneze corespunzator, aerul conditionar sa porneasca, sa mearga semnalizatoarele, schimbatorul de viteze, bordul sa nu aiba crapaturi, podeaua sa nu fie lovita iar toate geamurile mai ales cele care sunt electrice sa functioneze.

Exteriorul masinii

Exteriorul unei masini este deosebit de important mai ales ca este primul cu care intrii in contact atunci cand vezi masina. Trebuie sa il studiezi cu atentie pentru ca masina sa nu fie revopsita mai ales doar pe anumite portiuni (semn ca a fost lovita), anvelopele sa nu fie foarte uzate, pragurile sa nu aiba urme de lovituri, stalpii interior sa nu aiba denivelari si sa arate ca si cum ar fi fost schimbati.