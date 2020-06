Indiferent daca intentionati sa va luminati subsolul sau sa va luminati pridvorul casei, iluminarea incastrata ofera o solutie de iluminat eleganta si practica pentru orice locuinta. Cu toate acestea, inainte de instala un set de lumini precum spoturile, exista cateva lucruri pe care va trebui sa le luati in considerare pentru a face cea mai buna alegere pentru nevoile de iluminat.

Totodata, ca sa fiti siguri ca instalarea lor este corespunzatoare si in siguranta, este necesar sa apelati la un electrician Bucuresti. O lucrarea de calitate va rezista in timp si va veti putea bucura de iluminatul mult dorit.

Tavan izolat sau neizolat

Daca un corp de iluminat incastrat incepe sa se supraincalzeasca, va puteti confrunta cu un risc grav de incendiu. Luminile incorporate standard, etichetate non-IC, necesita un spatiu liber de orice forma de izolare. De asemenea, veti avea nevoie de cel putin 8 centimetri inaltime in grinzile de deasupra tavanului pentru a gazdui lumina standard. Desi aceste cerinte sunt in anumite situatii, cum ar fi atunci cand adaugati iluminare incastrata pe un tavan subteran neizolat, apare o problema atunci cand tavanul necesita izolare, cum ar fi in mansarda.

Pentru a rezolva aceasta problema de siguranta, iluminatul incastrat este disponibil pentru aceste situatii. Inchis intr-o cutie speciala pentru a ramane la o distanta minima de izolatie, iluminatul incastrat cu izolatie ofera o solutie mai sigura. Cu toate acestea, va puteti astepta sa platiti mai mult pentru aceste lumini.

Dimensiune si tensiune

Dimensiunea iluminatului incastrat are un impact mare asupra aspectului, asa ca acordati-va timp pentru a planifica in viitor si luati in considerare ce dimensiune se potriveste cel mai bine nevoilor casei voastre. Luminile mai mari ocupa mai mult spatiu in grinzi – o mare problema atunci cand instalati iluminare incastrata in dulapuri, deoarece panta acoperisului va poate limita spatiul. Luminile mai mici vor ocupa mai putin spatiu in grinzi, dar probabil veti avea nevoie de mai multe pentru a ilumina complet spatiul.

Spoturile, in general, au optiuni de joasa tensiune si tensiune de linie, iar diferentele dintre acestea sunt cele mai evidente in ceea ce priveste costul de instalare si costul de viata al iluminatului. Pentru tensiunea de linie, care este o iluminare standard de 120 volti, costa mai putin achizitionarea. Si in timp ce iluminatul de joasa tensiune costa mai mult initial, consuma mai putina energie, iar becurile dureaza mai mult. Retineti ca alte costuri difera in functie de selectarea tensiunii.

Iluminatul in baie sau in aer liber

Spoturile instalate in baie sau in aer liber se confrunta cu obstacole suplimentare, cum ar fi umiditatea. Iluminatul incastrat in baie trebuie sa fie etans si evaluat pentru conditii umede. Principala diferenta este ca aceste unitati au un sigiliu in interior pentru a mentine aerul si umiditatea.

Fiti pregatiti sa platiti mai mult pentru acest tip de iluminat incastrat si nu uitati sa tineti cont inca daca veti avea nevoie de iluminat izolat sau neizolat. Iluminarea incastrata in exterior, cum ar fi luminile intalnite frecvent in dulapuri, trebuie sa fie evaluate pentru locatiile umede. In timp ce este usor sa crezi ca acoperisul si jgheaburile tin ploaia la distanta, vanturile puternice pot raspandi cu usurinta cantitati mici de apa spre acestea.

Tipul becului

Un factor important de multe ori uitat la alegerea iluminatului incastrat este tipul becului. Luminile fluorescente necesita mai putina putere si au o putere mai mica de caldura decat becurile incandescente standard. De fapt, in mai putin de noua luni, lampile fluorescente compacte, sau CFL-urile, se pot plati de la sine, explica Departamentul de Energie SUA. Luminile de inundatie ofera o masura mai mare de securitate, deoarece arunca un fascicul larg de lumina asupra imprejurimilor.

Acesta este locul in care lampile de inundatie LED conectate la un detector de miscare pot ajuta la descurajarea accesorilor de a se apropia prea mult de acel senzor. Daca doriti sa creati o atmosfera romantica, s-ar putea sa doriti sa puteti intuneca luminile. In timp ce lampile cu incandescenta si halogen pot fi utilizate cu variatoare, retineti ca nu toate luminile LED sunt compatibile cu variatoare.