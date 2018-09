Motivarea unui angajat presupune mai mult decat a-i oferi un salariu in fiecare luna, un birou, telefon mobil si laptop sau alta aparatura necesara desfasurarii activitatii. Un angajat este o persoana care are nevoie de mai multa atentie din partea angajatorului. De aceea, cel putin in ultimii ani, angajatorii se intrec sa atraga angajatii prin oferirea de beneficii si avantaje care ii pot ajuta in mai multe feluri: pentru a fi eficienti pentru companie, pentru loialitate fata de companie, pentru dezvoltarea sau bunastarea lor personala.

Ce conteaza pentru angajati la locul de munca

Orice angajator urmareste sa aiba angajati loiali si eficienti, care sa devina din ce in ce mai buni pe postul pentru care au fost angajati sau, de ce nu, pentru posibile promovari. De cealalta parte, orice angajat urmareste sa aiba intr-o companie o gama larga de beneficii.

Iata ce conteaza pentru un angajat la un loc de munca:

Avantajele financiare

Aici putem include o asigurare medicala privata, programe de relaxare cum ar fi diferite sporturi sau chiar bilete la spa, bonuri de masa, marirea constanta a salariului.

Avantajele non-financiare

Desi pot obtine la un moment dat o marire de salariu, aceasta nu va avea efect pe termen lung. De aceea, o companie trebuie sa asigure si avantaje non-financiare: posibiltiatea de a lucra si de acasa, recunoasterea talentului si apreciere, o comunicare buna cu superiorul direct, dezvoltarea personala prin participarea la diferite cursuri sau conferinte.

Ce este motivarea non-financiara

Dupa cum stim, nu totul se rezuma la bani. Prin motivarea non-financiara o companie va stimula angajatul sa lucreze mult mai bine, mai eficient si cu drag, fara sa fie necesar sa creasca cheltuilelile cu salariile.

Un angajat va aprecia intotdeauna o companie care va dori sa investeasca in el. Important este si ca recompensa de natura non-financiara sa fie un lucru dorit si de angajati. Asadar, acestia nu trebuie trimisi cu forta la un curs de perfectionare sau obligati sa participe la actiuni in afara locului de munca.

Conferintele si cursurile: avantaje de ambele parti

Avantaje non-financiare pot fi si bilete la conferinte sau cursuri pe care angajatorii le pot oferi angajatilor. Partea buna este ca ambele parti vor avea de castigat.

Cum? Angajatii vor fi mai motivati si vor munci mai eficient iar angajatorii se vor bucura de bagajul de informatii pe care acestia le vor dobandi, mai ales ca este important ca ei sa fie la curent cu ceea ce se mai intampla in domeniul in care activeaza. Mai mult, angajatii se pot specializa prin intermediul cursurilor si pot aduce valoare companiei.

Iata ce conferinte si cursuri iti recomandam:

Conferinta Femei de Cariera editia a IX-a

La aceasta conferinta se va discuta despre leadership feminin, despre postura de angajat vs antreprenor. Acest eveniment se adreseaza tuturor femeilor care isi doresc mai mult succes in viata profesionala. Aici vor putea afla multe informatii utile despre leadership, branding personal, antreprenoriat si nu numai, totul de la specialisti si de la femei care au reusit in cariera. Delatii despre eveniment si insctiere gasesti aici.

Conferinta Targetare si Campanii Eficiente editia a IV-a

Angajatii care lucreaza ori sunt pasionati de marketing, PR si promovare pot avea sansa de a afla informatii relevante despre cum sa faca marketing eficient, dar si despre promovarea conform noilor norme GDPRin cadrul conferintei Targerare si Campanii Eficiente. Acceseaza pagina conferintei pentru detalii si inscriere.

Cursurile SEOmark.ro de Marketing Online

O alta modalitate de a le oferi angajatilor avantaje non-financiare, de a-i motiva si ajuta sa isi imbunatateasca cunostintele sunt si cursurile organizate de SEOmark.ro. Este vorba despre cursuri legate de marketing online, foarte necesare pentru business-urile actuale: marketing online, SEO, Adwords, Facebook, Blogging, redactare continut si multe altele. Toate detaliile necesare se pot gasi chiar aici.

Prin urmare, nu uita ca banii sunt importanti pentru angajati, insa asta nu inseamna ca trebuie sa uitam de motivarea non-financiara, pe care o vom alege in functie de angajati, pozitia sau departamentul din care fac parte si de nevoia angajatilor si a companiei.

Tu cum iti motivezi angajatii?

Sursa: Afaceri si leadership feminin