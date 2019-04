Stim cu totii vorba conform careia „Barbatii sunt cei mai buni bucatari”. Iar printre noi circula de multe ori ideea ca barbatii chiar gatesc mai bine, insa nu ii observam prea des pe acestia in bucatarie.

Vrei sa-ti faci iubitul sau sotul sa gateasca mai des? S-ar putea sa avem solutia pentru tine. Un cadou care sa-l motiveze mai ceva decat orice sa intre in bucatarie si sa se apuce de treaba…. asta iti trebuie.

Ei bine, in acest articol vei descoperi cateva cadouri pe care i le poti face iubitului, sotului, prietenului tau pentru a-l face sa iti gateasca cu drag oricand are ocazia.

Sorturile personalizate cu mesaje – un cadou creativ si foarte cautat cu ocazia Valentine’s Day

Stim ca bucataria este un loc unde barbatii nu-si prea gasesc locul de multe ori. Totusi, atunci cand il faci sa se simta mandru de el si sa fie apreciat, credem ca lucrurile se vor schimba.

Un sort imprimat cu mesajul „Mister Goodlooking is cooking” s-ar putea sa-i surada, iar un astfel de cadou il va face cu siguranta sa doreasca sa poarta acel sortulet personalizat oferit de tine si sa paseasca in bucatarie pentru a-l testa.

De asemenea, un sort de bucatarie personalizat – dintr-un material confortabil, care sa dea bine pe el, il va face sa aprecieze gestul si sa-ti returneze favoarea gatindu-ti o cina romantica.

Poti alege un sort inscriptionat chiar cu stema echipei de fotbal preferate sau cu un mesaj care stii ca-l va surprinde intr-un mod placut. Poti alege si o inimioara pe el sau un imprimeu din filmul sau preferat. Poate un sort „The Godfather” il va face sa realizeze ca ii pretuiesti abilitatile de bucatar desavarsit si ca ai aprecia fiecare bucata ce ti-o va aseza pe masa facuta de mainile lui.

Mesaje amuzante pe care le poti imprima pe sortul de bucatarie

Daca doresti sa-i inscriptionezi un astfel de mesaj pe sort si vrei sa il faci sa se amuze de fiecare data cand poarta sortul si sa isi doreasca sa-l imbrace cat mai des, iata cateva idei pe care le poti folosi pentru a realiza un sort personalizat de bucatarie pentru el.

– „INAPOI! Tata gateste astazi.”

– „May the fork be with You!”

– „Real man COOK”

Acestea sunt doar cateva idei. Daca doresti sa il amuzi si sa va distrati impreuna, poti face chiar un set de sorturi personalizate de bucatarie cu mesajul „I have no idea what I’m doing”. Un alt mesaj amuzant pe care il poti imprima pe un astfel de obiect este mesajul „The last time I cooked hardly anyone got sick”.

Incearca sa-i oferi un astfel de sort personalizat cu asemenea imprimeuri si cu siguranta il vei vedea in bucatarie mai des. Chiar daca nu va reusi de fiecare data sa iti prepare ceva de vis, va fi cu siguranta o ocazie unica pe care o va folosi sa te suprinda placut, multumindu-ti pentru cadoul creativ.