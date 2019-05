Pentru ca se apropie vara tot mai multe persoane isi fac planuri sa faca cat mai mult sport, asta daca nu cumva au inceput din sezonul rece. Indiferent daca vrei sa pierzi din grasime sau sa iti consolidezi masa musculara, consumarea unei cantitati corecte de proteine ​​in fiecare zi este vitala pentru atingerea obiectivelor pe ca le ai in materie de fitness.

De aceea apare intrebarea referitoare la cat de multe proteine are nevoie organismul in perioada in care faci miscare. In industria alimentara exista foarte multe suplimente care contin proteine si care sunt recomandate sa se consume dupa ce mergi la sala. In acelasi timp exista si alimente din care poti sa iti iei proteinele. Afla mai multe despre ce este proteina si de ce cantitate ai nevoie chiar mai jos.

Ce este proteina?

Corpul tau are nevoie de trei elemente esentiale: grasimi, carbohidrati si proteine. Acestea sunt substante importante pentru mentinerea organismului si sunt esentiale pentru viata. Exista diverse diete care pretind ca exclud „toti carbohidratii” pentru a avea mai multa energie, dar realitatea este ca acest lucru este aproape imposibil – ca sa nu mai vorbim ca este si nerecomandat. Corpul tau are nevoie de echilibru, asadar cate putin din toate acestea.

Ce face mai exact proteina?

Fara proteine structura anatomica nu ar fi intr-o forma prea buna. Acestea furnizeaza componentele majore ale muschilor scheletici, cadrul si functii esentiale pentru sanatatea parului, pielii si a organelor interne. Proteinele servesc drept combustibil pentru celulele noastre in colaborare cu grasimi si carbohidrati. Daca vrei sa arati bine in aceasta vara nu uita de tratamentele de infrumusetare care vin ca o completare la antrenamente si consumul de proteine.

Cat de multa proteine avem nevoie?

Indiferent daca esti in cautarea construirii unei mase musculare sau incercati sa mentineti pur si simplu masa musculara in timp ce va antrenati, exista doar un numar de retinut: 1,6 grame (sau mai putin) de proteine pe zi in functie de kilogramele tale.

In anul 2017 Asociatia Britanica de Medicina Sportiva si de Exercitii a publicat o analiza a 49 de studii internationale privind efectul suplimentelor de proteine ​​asupra fortei musculare si a marimii muschiului, atunci cand este folosit cu formare de rezistenta. Acesta a concluzionat ca suplimentarea cu proteine ​​mai mare decat aceasta doza de 1,6 g / kg / zi nu contribuie in continuare la formarea rezistentei exercitarii eforturilor induse de muschi fara grasime.

De unde se pot obtine proteinele?

Proteinele se afla in majoritatea alimentelor. Daca alegi sa cumperi suplimente cu proteine insa acestea sunt convenabile doar pe o perioada scurta de timp si atunci cand vrei sa faci efort intens. Desigur, recomandat este sa consulti un medic nutritionist care te poate sfatui cu privire la suplimentele cu proteine.

Alege proteina naturala

Proteina naturala ar trebui sa fie intotdeauna sursa preferata, dominanta si cea mai recomandata pentru orice tip de antrenament. Sursele care contin cele mai multe proteine de origine ​​animale si vegetale sunt: proteine ​​animale – piept de pui, somon, oua; proteine ​​vegetale – migdalele, nuci si alune, fulgi de ovaz, naut.

