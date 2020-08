Infiintarea unei afaceri nu este un proces atat de usor pe cat ne-am dorit, mai ales daca suntem singuri la inceput de drum si nu avem parte de sustinere. Insa afacerile de familie ar putea fi o solutie, in special daca fratii, parintii sau copiii te pot ajuta.

Afacerile formate din membrii familiei functioneaza de ceva timp si au un real potential. Se considera ca este o retea sigura deoarece banii ajung tot in familie si nu exista riscurile unei neintelegeri cu vreun asociat. Desigur, poti avea nevoie la inceputul infiintarii unei firme de un consultant de afaceri care te poate ajuta cu realizarea actelor si tot ce este necesar.

Mai jos poti vedea cateva exemple de afaceri de familii celebre care au cifre de afaceri foarte mari si sunt recunoscute in intreaga lume.

Samsung Electronics – afacerea produse electronice si electrocasnice

Compania Samsung a fost infiintata in Coreea de Sud in 1969 de catre Lee Byung-chul. Ca in cazul oricarei afaceri de familie, fiul sau Lee Kun-hee a venit la conducerea Samsung dupa ce acesta a decedat in anul 1987.

Acesta conduce in prezent afacerea si cu ajutorul celor doua fiice ale sale care au 46, respectiv 49 de ani. Vicepresedintele companiei este insa fiul sau Lee Jae-yong care se presupune ca va ramane succesorul principal al tatalui sau.

Facebook – afacere retea de socializare

Reteaua de socializare Facebook este gestionata de compania americana multinationala Facebook Inc. infiintata in februarie 2004 in America. Cei care au infiintat-o au fost Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz si Chris Hughes.

Cu toate ca exista mai mult cofondatori, Mark Zuckerberg este directorul executiv si conduce afacerea cu ajutorul familiei. Sora lui mai mare Randi Zuckerberg s-a ocupat de marketing, insa in prezent are propria ei firma. Totodata tatal lui Mark are mai multe actiuni in cadrul companiei.

Volkswagen – afacere in domeniul auto

Volkswagen este o companie din domeniul auto infiintata in Germania in anul 1937 de catre Frontul German al Muncii. Astfel, aceasta companie, care a fost conceputa pentru a servi poporul, s-a transformat pe parcurs in una de familie. In anul 1933 Hitler a apelat la Ferdinand Porsche pentru a realiza o masina, iar in anul 1938 a aparut Kdf-Wagen, numit mai tarziu VW.

Posesorii ai aceste afaceri sunt membrii familiei Piech-Porche, rudele lui Ferdinand, iar in prezent in acest brand se gasesc si marcile Porche, Bentley si Audi. Cel putin cinci dintre acesteia sunt in functii de conducere in aceasta companie.

Nike – afacere cu articole sportive

Aceasta companie a fost fondata de catre Phil Knight si Bill Bowerman in anul 1964 in Statele Unite. Afacerea s-a bucurat de succes inca de la inceput cand era sub numele de Blue Ribbon Sports, iar in mai 1978 a devenit Nike. Inca de cand a fost infiintata a inceput sa concureze cu cel mai popular brand de la acea vreme, Reebok.

Din pacate partenerul sau a decedat in anul 1999, iar cofondatorul Phil Knight a declarat faptul ca dupa ce se retrage el il lasa la conducere pe fiul sau Travis care l-a ajutat cu afacerea cu articole sportive in tot acest timp.

Nu exista un secret anume pentru ca afacerile de familie sa functioneze. Important este ca toti fondatorii sau actionarii sa isi arate implicarea si sa munceasca pentru a atinge succesul dorit, indiferent de domeniu. Nu se stie niciodata cand afacerea voastra poate ajunge una de succes ca cele de mai sus.