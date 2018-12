Daca noi ne uitam foarte mult la partea financiara atunci cand alegem sa ne cumparam o masina, vedetele si starurile de cinema nu fac acest lucru. Stilul de viata al celor bogati si celebri pare sa cuprinda cele mai luxoase lucruri, in special masini rapide si care arata mai ceva ca in filme. Majoritatea vedetelor de la Hollywood se rasfata cu masini care mai de care mai scumpe, dar pe care din pacate multi dintre noi nu le putem avea vreodata. Esti curios sa afli cu ce masini se plimba vedetele de la Hollywood?

Tesla Model S

Tesla Model S este un model de lux electric cu cinci usi, produs de Tesla Motors. De la introducerea sa pe piata in iunie 2012 a inregistrat o crestere rapida a vanzarilor, in special in Norvegia si California. Acesta a obtinut o nota de siguranta de 5.0 de la NHTSA (Administratia Nationala de Siguranta a Traficului pe Autostrazi).

Tesla Modelul S este o masina care are un stil aparte, mai ales ca este ecologica. Lista de vedete care detin unul dintre aceste modele de 100.000 dolari este una destul de lunga. Dintre vedetele care conduc o astfel de masina: Cameron Diaz, Zooey Deschanel, Will Smith.

Mercedes-Benz G-Class

Mercedes-Benz G-Class, numit si G-Wagen (intre anii 1979-1993), este un SUV de lux pe patru roti produs de Steyr-Daimler-Puch in Austria si vandut de catre Mercedes-Benz. Sylvester Stallone, de exemplu, este unul dintre cei mai mandri proprietari ai acestui model Mercedes-Benz G-Class. Pretul pentru un astfel de model incepe de la aproximativ 110.000 de dolari si ajunge pana la 140.000 de dolari. Dintre vedetele care conduc o astfel de masina: Britney Spears.

Lamborghini Aventador

Lamborghini Aventador este un automobil sportiv de dimensiuni medii, produs de catre producatorul italian Automobili Lamborghini. Lansat la data de 28 februarie 2011 la Salonul Auto de la Geneva, vehiculul denumit in mod intern LB834, a fost conceput sa inlocuiasca modelul pilot Murcielago. Si acest model de Lamborghini se bucura de atentia celebritatilor de la Hollywood. Preturile sunt foarte ridicate, incepand de la 400.000 dolari pana la 550.000 dolari. Dintre vedetele care conduc o astfel de masina: Kanye West, Kim Kardashian.

Bentley Continental GT

Bentley Continental GT este o masina produsa de constructorul britanic Bentley Motors in anul 2003. A fost prima masina lansata de Bentley sub conducerea Volkswagen AG dupa ce a achizitionat compania in 1998, dar si prima Bentley care a folosit „productia in masa” a tehnicilor de fabricare. Modelul GT imparte o platforma asemanatoare cu Volkswagen Phaeton. Acest Bentley este o masina deosebit de rapida, dar si luxoasa in acelasi timp. Preturile incep de la 200.000 de dolari si pot ajunge pana la 300.000 de dolari pentru modelele de top. Dintre vedetele care conduc o astfel de masina: Robert Downey Jr., Jay-Z.

Ferrari 458 Italia

Ferrari 458 este o masina sport cu motor de mijloc produsa de Ferrari, producatorul italian de automobile sportive. Modelul 458 a inlocuit modelul Ferrari F430 si a fost prezentat pentru prima oara la Salonul Auto de la Frankfurt. Acesta este acum inlocuit de Ferrari 488 GTB, care a fost prezentat la Salonul Auto de la Geneva 2015. Ferrari 458 este o masina care a fost gasita in mai multe locuinte ale celebritatilor de la Hollywood, in general pe plajele din Miami. Preturile incep de la 240.000 de dolari. Dintre vedetele care conduc o astfel de masina: Lindsay Lohan, Justin Bieber.

Porsche Panamera

Porsche Panamera este un sedan de lux cu patru usi echipat cu un motor cu tractiune pe spate. Modelul Porsche Panamera a fost prezentat initial la cea de-a 13-a editie Auto Shanghai International Automobile Show din Shanghai, China, in aprilie anul 2009. In anul 2011 au fost lansate versiuni hibride si diesel. In aprilie 2013, a fost anuntat o imbunatatire pentru Porche Panamera, fiind relansat la show-ul Auto Shanghai. O versiune hibrid plug-in, Panamera S E-Hybrid, a fost lansata pe piata din S.U.A. in noiembrie 2013. Modelul Porche Panamera in patru usi se afla si acum in garajele mai multor vedete de renume. Pretul unui astfel de model se ridica la 80.000 de dolari. Dintre vedetele care conduc o astfel de masina: Maria Sharapova.

Porsche 918

Porsche 918 Spyder este o masina sport hibrid cu motor plug-in, proiectata de Porsche. Acest model este alimentat de un motor V8 de 4.6 litri aspirat normal, avand 608 cai putere, cu doua motoare electrice care ofera o putere suplimentara de 279 cai putere pentru o putere combinata in total de 887 cai putere. Masina are o viteza maxima de 340 km/h si este o masina sport in editie limitata. Productia acestui model a inceput pe 18 septembrie 2013, primele masini cumparate au fost pe la inceputul anului 2014. Desi costa in jur de 900.000 de dolari, exista multe vedete care si-au permis o astfel de masina. Actorul Ansel Elgort a testat aceasta masina.

Rolls-Royce Phantom

Rolls-Royce Phantom este un automobil de salon realizat in Regatul Unit de catre Rolls-Royce Motor Cars. A fost lansat in anul 2003 si a castigat premiul „Top Gear Car of the Year” pentru acelasi an. Phantom-ul Rolls ramane o stea in orasul Los Angeles iar pretul incepe de la 471.000 de dolari, deloc ieftina. Dintre vedetele care conduc o astfel de masina: Scott Disick.