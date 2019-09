Summit-ul Ecommerce este o conferinta exclusiva cu invitatii de seama din randul retailerilor si a companiilor de top. In atmosfera relaxata a hotelului de cinci stele Pullman din Barcelona din luna mai a anului 2019, brandurile renumite si-au impartasit cunostintele in ceea ce priveste comertul online. Modelul unic de afaceri permite retailerilor si marcilor sa se alature gratuit programului de conferinte complet independent. Concentrandu-se pe piata europeana si pe urmatoarele trei subiecte: Fashion & Lifestyle, Home & Living si Food & Care, la summit au fost atins subiecte destul de importante pentru ceea ce se intampla in online in ziua de astazi.

Lumea comertului local continua sa creasca pe masura ce diverse industrii incep sa se implice puternic asupra utilizarii tehnologiei pentru a rezolva diferite probleme. In cadrul celui de-al doilea Summit Ecommerce de anul acesta au fost prezenti oficiali guvernamentali, avocati si parlamentari, intreprinderi si consultanti care discuta despre ceea ce se intampla in comertului electronic si ce schimbari vor fi posibile in viitor atunci cand vine vorba despre cumparaturile online.

Ce s-a intamplat mai exact la summit-ul ecommerce?

Odata cu inaugurarea summitului, CEO al Agentiei pentru Dezvoltarea Industriei Tehnologiei Informatiei (ITIDA) Hala el-Gohary a vorbit despre cresterea comertului electronic in Egipt si dezvoltarea acestuia.

Egiptul este o tara importanta in ceea ce priveste utilizarea internetului. Acesta este motivul pentru care au fost implementate masuri solide cum ar fi subventiile de 5% la exporturi pentru intreprinderile de comert electronic si sprijinul tehnic pentru cresterea tehnologiei.

Ea a adaugat, de asemenea, ca este nevoie ca guvernul si sectoarele private precum si societatea civila, sa lucreze impreuna pentru a ajuta la implementarea transformarii digitale si pentru a consolida sectorul comertului electronic din tara.

In timpul unei pauze scurte, una dintre gazdele summit-ului a discutat rezultatul unui sondaj rapid pe care l-au facut cu privire la cererea sau utilizarea comertului electronic in Egipt. S-a descoperit faptul ca:

72% au cumparat online in ultimul an

60% dintre ei cumpara in mod regulat un produs

73% au rezervat zboruri si hoteluri online

64% au cumparat haine online

36% au cumparat produse legate de sanatate si ingrijire de sine

Aceasta indica cresterea si acceptarea comertului online in ansamblu in tara prin folosirea intensa a site-urilor pentru a comanda online.

Legile care ne vor proteja in ecommerce

In timpul reuniunii au avut loc mai multe discutii despre securitatea cibernetica, reglementarile digitale si legile locale care afecteaza comertul electronic. Primele doua discutii majore s-au concentrat pe colaborarile publice si private privind transformarea digitala si modul in care legea tranzactiilor electronice ar afecta comertul electronic.

Potrivit cotidianului egiptean Al Ahram Mahmoud Fawzi, consilier juridic atat pentru presedintele Camerei Reprezentantilor cat si pentru ministrul investitiilor, a declarat ca Egiptul a luat masuri serioase pentru a deschide calea catre o transformare digitala robusta si o industrie IT puternica.

Guvernul a lucrat la modificarea legislatiei actuale si la elaborarea de noi legi. Astfel, modificarile aduse legii privind protectia clientilor au inclus un articol care protejeaza drepturile clientului asupra tranzactiilor financiare online. In plus, guvernul lucreaza la elaborarea unei noi legi pentru controlul online si protejarea datelor clientilor impotriva abuzurilor, care va fi discutata in curand in parlament. Si modificarile aduse legii instantelor economice faciliteaza procedurile judiciare pentru infractiunile online.

Carmine Andrea Trovato, consilier juridic la cabinetul international de avocatura Bonelli Erede a sustinut, de asemenea, o discutie legala in incinta summit-ului, care a discutat GDPR si efectele sale asupra companiilor egiptene.

Acesta a amintit participantilor despre importanta respectarii GDPR si a ceea ce ar putea duce la amenzi. In general, ramane din ce in ce mai important ca firmele sa aiba mai multa atentie, deoarece regulile si reglementarile privind comertul electronic si activitatile online continua sa fie redactate si anuntate in timp real pentru a proteja atat utilizatorii cat si intreprinderile.

Premiile oferite la acest eveniment

Totodata a avut loc si cea de-a doua editie de premiere din cadrul summit-ului Ecommerce si a constat in celebrarea realizarilor retailerilor, agentiilor, pietelor si furnizorilor de servicii locale sau regionale. Castigatorii premiilor de anul trecut au fost B.TECH pentru premiul Growth, Mountain View pentru Innovation Award, Cultark for Digital Agency Award si Nestlé pentru FMCG Award, Mondelēz pentru Go-To-Market Award Award, Azza Fahmy for the Fashion & Lifestyle Award, R2S pentru Rising Star Award, A15 pentru Ecosystem Booster Award, Bosta pentru Startup Award si Edfa3ly pentru Transfrontaliera.