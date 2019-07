Atunci cand ai un ritm de viata alert si te coplesesc toate lucrurile pe care stii ca le ai de facut este inevitabil sa nu apara oboseala si stresul. Pentru ca in general nu vei avea cum sa functionezi foarte bine in aceste conditii, va fi necesar sa te gandesti la cateva metode care te pot relaxa. De exemplu, chiar si vedetele au inteles ca relaxarea este foarte importanta atat pentru corp cat si pentru psihic. Vezi chiar mai jos cum aleg sa se relaxeze vedetele de la Hollywood:

Christina Ricci – actrita

Pentru a se relaxa, actrita isi pune muzica si incepe sa danseze cu cainii ei, ceea ce considera putin stanjenitor dar a marturisit ca are grija ca sa nu o vada nimeni.

Madonna – cantareata

Madonna spune ca se relaxeaza atunci cand tipa si astfel se descarca de stresul acumulat. Aceasta mai marturiseste faptul ca uneori ii iese, insa alteori nu.

Brad Pitt – actor

Atunci cand Brad Pitt se simte stresat alege sa se plimbe prin curte si incepe sa se gandeasca ce anume i-ar mai trebui casei pentru a fi mult mai structurata. Considera ca aceasta actiune este similar unui puzzle de cuvinte incrucisate sau orice altceva care ii pune mintea la contributie.

Gwyneth Paltrow – actrita

Gwyneth recunoaste ca nu a fost niciodata buna pentru a-si stapani stresul, insa considera ca putina meditatie ajuta si are nevoie de cateva moduri practice pe care le foloseste pe parcursul unei zile de lucru.

Kate Winslet – actrita

Actrita planuieste totul in avans, cine duce copiii la scoala si cine ii ia de la scoala Are facute multe diagrame, harti si liste puse pe frigider, dar si in toata casa. Glumind, aceasta spune ca uneori se simte de parca ar fi de la CIA.

Michelle Obama – sotia fostului presedinte al Americii

Atunci cand se simte foarte incordata si stresata sau simte ca nu mai are putere, Michelle Obama isi ia ipod-ul si merge la sala ori merge la plimbare cu bicicleta.

Viggo Mortensen – actor

Cel mai bun sfat pe care l-a primit vreodata referitor la gestionarea stresului a fost de la instructorul de calarit. Acesta i-a spus lui Viggo faptul ca trebuie sa mearga incet si astfel va mearge mai repede. Actorul crede ca acest sfat se aplica in orice si in viata. Traim de parca nu ar fi destul ore intr-o zi, dar daca ne gandim calm si cu atentie vom face totul mai repede si cu mai putin stres.

Angelina Jolie – actrita

Angelina Jolie a gasit o cale de a face meditatie si de a se relaxa. Considera ca statul pe podea impreuna cu copii care coloreaza pentru timp o ora o face sa se simta mai relaxata. Aceasta mai spune ca cand faci ceea ce iubesti te face fericit si astfel poti sa consideri ca ai facut meditatie.

Arnold Schwarzenegger – actor

Pentru Arnold antrenamentul este si un mijloc de relaxare. Acesta spune ca antrenamentele iti dau o mana de ajutor pentru a suprima energia creata de stres si astfel tonifica spiritul la fel ca un exercitiu pentru conditia fizica.

Goldie Hawn – actrita

Goldie spune despre stres ca este ceva care se creaza in mintea ei in cea mai mare parte a timpului. Credea ca cea mai buna metoda contra stresului este abilitatea de a schimba mintea si gandirea. Aceasta nu ezista nici sa foloseasca uleiuri esentiale pure pentru a crea un spatiu relaxant in casa sa.

Keanu Reeves – actor

Binecunoscutul actor a spus de nenumarate ori faptul ca banii nu inseamna totul pentru el. A facut multi bani, dar vrea sa se bucue de viata si sa nu se mai streseze creandu-si un cont in banca. Are multe moduri de a trai simplu mai ales ca stim ca o buna sanatate este mult mai importanta.

Russel Brand – comediant

Comedientul spune ca mediteaza de foarte multe ori si mai considera urmatorul lucru: contezi tu cu o sursa de energie care este mult mai puternica decat lumea materiala in care locuim.

Brooke Shields – actrita

Brooke Shields spune ca atunci cand incepe sa se uite in afara ei si sa se compare cu alti oameni, incepe sa se trezeasca putin la realitate. Este un mod copilaresc sa faci comparatii. Daca incepe sa fac asta, se pune inapoi in pielea ei si se focuseaza pe ceea ce are si se transforma intr-un sentiment minunat.

Kelly Clarkson – cantareata

Kelly Clarkson merge pe idee ca Dumnezeu nu iti va da vreodata mai mult decat poti duce, asa ca nu trebuie sa te stresezi.

David Lynch – director de film

Vorbind despre cum mediatia atenueaza stresul, acesta spune ca lucrurile in viata care obisnuiesc sa te omoara, sa te streseze, sa te puna in depresie sau sa te intristeze si sa te infricoseze au cea mai putina putere.

Laura San Giacomo – actrita

Aceasta se destreseaza prin gradinarit. Crede ca gradinaritul este o activitate psihica si contemplativa unde mintea ei poate umbla si se poate gandi la alte lucruri din viata, in timp ce fizic realizeaza ceva. Spune despre gradinarit faptul ca este un mod organic de eliberare de stres.