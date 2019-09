Desi in momentul de fata sunt celebri si cunoscuti in toata lumea, vedetele au fost si ele candva niste oameni obisnuiti care au fost nevoiti sa mearga la joburi normale pentru a se intretine si pentru a-si plati facturile. Te-ai intrebat vreodata unde lucra Beyonce inainte sa devina o cantareata recunscuta sau Brad Pitt inainte sa ii vezi jucand in filme? Mai jos poti vedea care au fost joburile din trecut ale unor staruri renumite.

Nicki Minaj – chelnerita la un restaurant cu fructe de mare

Cantareata a discutat in nenumarate randuri despre meseria ei de chelnerita la unul dintre cele mai bune lanturi de restaurante cu fructele de mare. Desi ii place foarte mult sa discute cu oamenii si sa lucreze cu ei, problemele care pot aparea si neintelegerile ii displac si astfel a constatat ca acel loc de munca nu a fost tocmai bun pentru ea.

Meghan Markle – caligraf

Inainte de a fi actrita si sotie a printului Harry, Meghan Markle a fost un caligraf profesionist. A lucrat la Paper Source in perioada dintre 2004 si 2005 si a facut si creatii independente precum invitatiile pentru nunta lui Robin Thicke si Paula Patton.

Beyonce – facea curatenie in salonul mamei sale

Beyonce a fost si ea candva un copil care dorea sa isi castige primii bani din munca. De aceea a marturisit ca de la varsta de 6 pana la 9 ani aceasta a lucra in salonul mamei sale, unde o ajuta la curatenie, in special sa mature parul de pe podea. Astfel si-a castigat proprii bani cu care si-a platit intrarea la parcul de distractii Six Flags.

Brad Pitt – job in costum de pui

Primul loc de munca al lui Brad Pitt la Hollywood a fost la un restaurant de pui El Pollo Loco, unde a trebuit sa stea afara, intr-un costum de pui si sa atraga clienti. Dupa mai multe incercari de joburi acesta a reusit sa ajunga actorul care este astazi.

Nicole Kidman – masaj terapeutic

Nicole Kidman, actrita castigatoare a premiilor Oscar si Emmy, a invatat arta masajului terapeutic, in special pentru a ajuta la durerile musculare ale mamei sale din timpul cancerului de san, insa i-a placut atat de mult incat a inceput sa il faca si pentru alte persoane. Acum cativa ani a marturisit ca inca ii place sa faca masaj. Mai mult, a fost tentata sa urmeze si cursuri de sah, insa a atras-o mai mult actoria.

Kanye West – consilier vanzari la magazinele Gap

Inainte de a-si proiecta propriile colectii de haine, Kanye West a lucrat drept consilier de vanzari la Gap in perioada adolescentei. Canteretul a spus ca a lucrat in acest loc in timpul liceului fiind totodata un reper in creatia lui de acum.

Melissa McCarthy – barista la Starbucks

Inainte de a fi vedeta unor filme precum Bridesmaids si The Heat, Melissa a lucrat ca barista la Starbucks si o data l-a avut drept client pe actorul Chris Farley. „La un moment dat, am fost atat de coplesita pentru ca el era chiar acolo, incat am inceput sa plang”, a spus ea.

Jennifer Aniston – mesager pentru bicicleta

In timpul turneului de presa realizat pentru filmul ei Horrible Bosses, Jennifer a spus ca „cea mai grea” slujba pe care a avut-o vreodata a fost sa lucreze ca mesager cu bicicleta cand avea 19 ani.

Taraji P. Henson – backing-vocal pentru Tina Turner

In trecut Taraji P. Henson a avut cateva locuri de munca cu scopul de a-si plati imprumuturile pe care le avea pe perioada cand era studenta. A fost secretara la Pentagon, dar a cantat si ca backing-vocal in trupa Tinei Turner pe o nava de croaziera.

Eva Longoria – angajata la fast food

Eva a lucrat la restaurantul de tip fast food Wendy si, mai tarziu, a impartasit din experientele ei de acolo lui Rachael Ray. „Ceea ce am invatat la Wendy’s a fost ca maioneza merge mai intai pe hambar, pentru a sigila mai bine chifla”, a spus ea. Apoi a mai spus ca se pune ketchup-ul iar apoi mustarul direct pe carne pentru a-i amplifica gustul.

Dwayne Johnson – spalator de vase

Desi acum este unul dintre cei mai platiti actori de la Hollywood, Rock a avut inceputuri foarte umile. El a marturisit ca primul sau loc de munca a fost la 13 ani si consta in a spala vase intre orele 15:00 si 23:30.

Rachel McAdams – angajata a McDonald’s

Inainte de a fi actrita nominalizata la Oscar, Rachel a lucrat la McDonald’s timp de trei ani. A marturisit ca a fost o experienta interesanta, insa a declarat ca nu a fost un angajat prea grozav, intr-o zi a reusit sa strice aparatul cu sucuri de portocale.