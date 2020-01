Daca iti doresti sa vizitezi orasul Bucuresti si sa te cazezi in locuri pe care sa iti ramana in amintiri, atunci trebuie sa alegi unul dintre hotelurile care iti ofera toate conditiile de care ai nevoie. Daca iti permiti, te poti caza la un hotel de lux din centrul orasului unde esti aproape de multe obiective turistice, mai ales de Centrul Vechi care este animat in fiecare noapte. Cateva dintre hotelurile cunoscute din Bucuresti pe care le poti alege:

Hotel Epoque

Hotelul Epoque este situat central langa Parcul Central Cismigiu, departe de bulevardele zgomotoase din Bucuresti. Un hotel elegant, camere spatioase decorate modern, aer conditionat, precum si parcare gratuita sunt cateva dintre facilitatile pe care hotelul le ofera. Oaspetii care cauta un loc de cazare deosebit in centrul Bucurestiului, pot alege acest hotel care are inclus si un centru spa cu o sauna finlandeza, o sauna umeda, o cada cu hidromasaj, o piscina interioara si un centru de fitness.

Grand Hotel Continental

Acest hotel se afla chiar in centrul orasului, pe strada Victoriei. Grand Hotel Continental se afla la cativa pasi de Muzeul National de Arta, foarte aproape de Ateneu, de statia de metrou Universitate si de multe cladiri de afaceri. Camerele au un aspect sofisticat, iar apartamentele hotelului sunt elegante si prevazute cu o zona de relaxare si internet WiFi gratuit.

Hotel Intercontinental Bucuresti

Rnumitul hotel Intercontinental ofera o vedere spectaculoasa asupra centrului orasului Bucuresti. Este un hotel de 5 stele, foarte inalt si apraope de Piata Universitatii, chiar langa Teatrul National si la cativa pasi de Centrul Vechi.

Palatul Suter – Boutique Hotel

La 100 de metri de Parcul Carol se afla Palatul Suter, un hotel de 5 stele care oferta cazare non-stop. Unele camere ale hotelului includ un balcon sau o zona de relaxare. Interioarele elegante promoveaza un sentiment de grandoare iar restaurantul hotelului are un meniu bogat cu diferite preparate pentru toate gusturile, totul intr-un cadrul luxos.

Hotel Radisson Blu Bucuresti

Hotelul Radisson Blu din Bucuresti se afla aproape dein centrul orasului si dispune de multe atractii turistice si istorice in apropiere sa. Hotelul este la doar 20 de minute de Aeroportul International Henri Coanda si ofera camere luxoase si bine echipate, cu Wi-Fi gratuit si multe facilitati potrivite pentru orice hotel de lux.

Hotel Marshal Garden

Hotelul Harshal Gardan se situeaza in Dorobanti, o zona rezidentiala centrala a Bucurestiului. Totodata este la 500 de metri de statia de metrou Piata Romana, intr-o zona linistita ferita de agitatia orasului. Hotelul ofera camere vibrante, unice si neconventionale, precum si un restaurant cu un meniu generos. Wi-Fi gratuit este disponibil in intregul hotel.

Complexul Silva

Deschis recent, in aprilie 2019, complextul Silva ofera conditii extraordinare pentru cine isi doreste o cazare de exceptie in Bucuresti. Se afla la 5 km de Teatrul National Bucuresti si ofera cazare cu restaurant, parcare privata gratuita, centru de fitness si bar. La 5 km de Ateneul Roman si la 6 km de Muzeul Taranului Roman, proprietatea ofera o gradina si un centru spa si wellness.

Hotel Casa Comana

Un alt hotel deschis recent la inceputui acestui an este Hotel Casa Comana. Situat la 700 de metri de Romexpo, Casa Comana Boutique Hotel ofera o serie de facilitati, inclusiv un spa si un centru de wellness. Acest hotel de 4 stele ofera o receptie deschisa nonstop iar oaspetii care se cazeaza aici pot folosi cada cu hidromasaj sau beneficiati de vedere la oras. Camerele dispun de un birou, un TV cu ecran plat si o baie privata.

Hotel Sheraton Bucuresti

Camerele din acest hotel din centrul Bucurestiului sunt echipate cu patul Sheraton Sleep Experience, un TV cu ecran plat de 42 inci, dar si alte articole de divertisment. Elegantul restaurant Avalon si Benihana Japanese Steakhouse & Sushi Bar combina ingredientele selectate cu grija cu cele mai noi tehnici de gatit.

Hotel Lido by Phoenicia

Un alt hotel central deschis chiar acest an in centrul Bucurestiului este Hotelul Lido by Phoenicia. Acesta este un hotel istoric datand din 1930, proiectat de celebrul arhitect Ernest Doneaud. Proprietatea are o arhitectura din curentul modernist interbelic, cu elemente Art Deco. Camerele Hotelului Lido by Phoenicia sunt mobilate luxos, spatioase si izolate fonic, toate avand aer conditionat.