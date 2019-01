Variantele de energie regenerabila au inceput sa fie in ultima vreme din ce in ce mai utilizate, chiar si Romania fiind printre tarile cu un grad ridicat de adoptare a acestor tehnologii.

Chiar si autoritatile sustin locuitorii sa-si instaleze astfel de sisteme pe baza de panouri fotovoltaice pentru a economisi sume importante la facturi. Poate te-ai gandit si tu de multe ori sa incerci un astfel de sistem, sa iti montezi o instalatie fotovoltaica pentru a acapara energia solara si a o transforma in energie electrica.

Insa inainte sa faci pasul final si sa iti comanzi un astfel de sistem, specialistii spun ca ar trebui sa te orientezi asupra unor chestiuni. In randurile ce urmeaza iti vom raspunde la 3 intrebari comune cu privire la aceste sisteme, pentru a intelege mai bine cum functioneaza si ce beneficii au panourile de acest tip.

E mai bine sa iti montezi panouri fotovoltaice vara?

In mod normal, aceasta investitie este una pe termen lung, iar daca iti montezi panouri fotovoltaice nu le vei demonta atunci cand vine iarna pentru a le monta inapoi in timpul sezonului cald.

Cu toate acestea, in America este foarte des intalnita situatia in care panourile fotovoltaice sunt demontate si montate inapoi doar in momentul in care sezonul rece s-a sfarsit. Nu exista neaparat un avantaj in acest sens, insa este bine stiut faptul ca o singura instalatie fotovoltaica nu va produce suficienta energie pentru a satisface nevoile complete ale unei locuinte in perioada de iarna.

Astfel, daca te gandesti sa inlocuiesti total instalatia cu un sistem producator de energie bazat pe panouri fotovoltaice, specialistii spun ca ar trebui sa iei in calcul si eficienta acestuia in perioade ale sezonului rece (ploios), in perioade in care soarele nu-si face aparitia atat de des pe cer.

Zilele calduroase inseamna asadar mai multa energie?

Din contra, spun specialistii, acestea inseamna o pierdere de energie. Specialistii spun ca panourile fotovoltaice tind sa functioneze mai bine in zile mai racoroase, in care soarele este insa in cea mai buna pozitie pe cer. Cu cat panourile se vor incalzi mai mult acestea vor genera insa mai putina energie.

Panourile fotovoltaice tind sa colecteze mai bine lumina solara pe timpul iernii, insa dezavantajul este ca zilele de iarna sunt mult mai scurte decat cele de vara.

Vantul, ploile sau praful afecteaza panourile fotovoltaice?

Extremele afecteaza orice sistem de colectare a energiei solare, declara specialistii. Vantul puternic, ploile sau furtunile de nisip vor afecta cu siguranta panourile, insa in conditiile normale panourile vor functiona fara intreruperi.

Acestea pot functiona si pe perioada unor extreme climatice, in care ploile nu se mai opresc, insa pentru acest lucru vor avea nevoie de un back-up din partea unei baterii externe, care sa stocheze energie pentru a reda functionarea panourilor in perioade de criza.

Cele mai multe panouri fotovoltaice nu au insa astfel de sisteme de back-up deoarece acestea sunt extrem de scumpe. Asadar, atunci cand doriti sa va instalati un sistem de panouri fotovoltaice ar fi bine sa va ganditi si la acest aspect.

Cu toate astea, in conditiile climatice din Romania, panourile fotovoltaice tind a fi o varianta economica si utila pentru a furniza energie electrica. Insa daca aveti in plan sustinerea unei locuinte intregi, cu un consum ridicat de energie electrica, specialistii spun ca ar fi bine sa aveti si o varianta de back-up disponibila.

Sursa: https://www.esolar.ro/panouri-fotovoltaice.html