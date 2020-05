„Ceea ce ne dorim în noua economie este predictibilitatea cadrului legislativ și fiscal. La următoarea modificare a accizei, sau a cadrului de reglementare, vrem să fim parteneri de dialog, nu pedepsiții de serviciu, așa cum am fost întotdeauna”, a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications, JTI Romania, Moldova și Bulgaria la webinarul online „Business în Noua Economie”, organizat de EM360 și România Durabilă.

„Planeta, economia sunt închise, trăim într-o altă realitate. În această realitate, noi reprezentăm partea rezilientă. Suntem bucuroși că am putut să ne vedem de treabă. Am plătit taxele la timp și mai mult decât anul trecut. În primul trimestru din acest an veniturile bugetare din accize la produsele din tutun au crescut cu 15,3%. Aceasta în ciuda închiderii sectorului HORECA și a unor magazine, a existenței zonelor carantinate și a faptului că trăim și muncim într-un război anti-tutun. Criza a arătat că industriile legale nu pot fi contestate, și nici contribuția acestora la buget”, a mai spus reprezentantul JTI.

JTI Romania a virat în aprilie la buget suma de 318 milioane de lei, reprezentând accizele și TVA pentru produsele puse pe piață în luna martie. Pentru luna martie 2020, industria tutunului a virat la stat circa 1,5 miliarde de lei. În contextul scăderii abrupte a încasărilor din accizele provenite din sectorul energetic, tutunul a devenit cel mai solid contribuabil la bugetul statului.

„Până acum, în starea de urgență, ne-am confruntat cu lipsa unui partener real de dialog. Nu e clar cum se iau deciziile în Grupul de comunicare strategică sau Comitetul național pentru situații de urgență, dar e evident că la acest nivel sectorul economic nu e reprezentat cum se cuvine. Ne-am adresat oficial Ministerului Economiei, Poliției, Ministerului Finațelor, care ne-au răspuns că solicitările noastre nu sunt de competența lor. Am găsit însă și disponibilitate pentru identificarea soluțiilor, la Economie, la ANPC și chiar la MFP. Cu toate că MFP, în general, ne spune că tutunul, al doilea mare contribuabil la buget, e reglementat de Ministerul Sănătății, ceea ce e un paradox – industria sănătății, cea farmaceutică ar trebui, poate, reglementată de acest minister”, a precizat Gilda Lazăr, referindu-se la problemele cu care compania s-a confruntat în perioada stării de urgență.

Reprezentantul JTI a atras atenția participanților din partea statului la webinar și asupra problemelor sectorului cultural: „Economia fără cultură e mai puțin decât ceea ce ar trebui să fie. Este necesar să vă gândiți și la redeschiderea sectorului cultural. Mulți oameni de cultură sunt liber-profesioniști, iar în această perioadă nu sunt angajați nicăieri, ceea ce e, deja, o problemă de supraviețuire”.

Ce va fi pe viitor? „Noi continuăm. Ne vedem de treabă. Valoarea totală a exporturilor de tutun brut și prelucrat în 2019 a fost de 948,4 milioane euro, cu 37% mai mult decât anul precedent, iar tutunul a avut o contribuție pozitivă la balanța comercială a României de aproape 600 de milioane de euro. România e al treilea producător de țigarete din Europa, după Germania și Polonia. Ca țară, avem aici un avantaj competitiv. Suntem parte din multinaționale, dar companiile care produc în România sunt companii românești, care au angajați români și care plătesc taxe statului român. Reprezentăm o industrie rezilientă, cu produse conservatoare și consum inelastic. Avem motive să fim optimiști. Credem că economia României va rezista. Am avut ani buni de creșteri economice, fără dezechilibre majore, iar cursul de schimb s-a menținut. Ne vom reveni repede”, a concluzionat directorul JTI.