Căutările celui de-al treilea alpinist prins de avalanşa care a avut loc de Ziua Naţională a României în Masivul Călimani au fost oprite din cauza vremii nefavorabile. Echipele de intervenţie au oprit căutările în condiţiile în care riscul producerii unei noi avalanşe în zonă este extrem de mare. Ultimul dintre cei trei alpinişti care pe 1 Decembrie au urcat pe Pietrosu Călimanilor pentru a arbora steagul naţional, Liviu Sorin Pandelea, de 40 de ani, este în continuare dat dispărut, şansele să mai fie găsit în viaţă fiind extrem de mici. Echipele de intervenţie au acţionat neîncetat până în jurul orei 1:00, din noaptea de vineri spre sâmbătă, când condiţiile meteorologice nu au mai permis continuarea căutărilor. Din informaţiile actuale, vremea este în continuare extrem de periculoasă pentru a continua căutările bărbatului dispărut. Reamintim că vineri seara, echipele de intervenţie au reuşit să-l salveze pe unul dintre cei trei alpinişti care au fost prinşi de avalanşă, Lucian Drăgan, în vârstă de 36 de ani, cel care a şi anunţat tragedia. Acesta plecase în expediţia pe Pietrosul Călimanilor alături de un coleg de la Detaşamentul de Pompieri din Vatra Dornei, Liviu Sorin Pandelea, şi de prietena acestuia, Nathy Josse, toţi trei alpinişti cu experienţă. Din nefericire, tânăra a fost găsită moartă de către echipele de intervenţie.

