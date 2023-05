În data de 24 mai 2023, peste 100 de participanți din 12 țări, reprezentând IMM-uri și clustere tradiționale cu cunoștințe de tehnologie, au participat la evenimentul internațional Hack4reSTART Bucharest, organizat de Asociația Clusterelor din România – CLUSTERO, în cooperare cu Wallachia eHub și Tec accelerator și susținut de Enterprise Europe Network, un eveniment inovator care a vizat punerea împreună a IMM-urilor tradiționale din domeniul manufacturier cu furnizori de tehnologie și soluții potrivite în procesul de transformare digitală și tranziția către Industria 5.0. Evenimentul a cuprins și o sesiune dedicată prezentărilor pe scurt a unor soluții inovative, în care companiile, inclusiv start-up uri, și-au prezentat soluțiile în fața audienței naționale și internaționale.

Obiectivul evenimentului a fost acela de a intermedia soluțiile de digitalizare, oferite de către participanți, cu provocările de digitalizare ale firmelor care acționează în sectoare tradiționale precum textile, lemn și mobilă, auto, mașini și echipamente, agro, logistic ,etc. Companiile tehnologice și cele producătoare au avut oportunitatea de a-și descrie ofertele de digitalizare sau provocările și să participe la întâlniri desfășurate într-o sesiune hibrid dedicată de matchmaking în cadrul evenimentului. Pentru a folosi pe deplin potențialul de cooperare identificat în timpul evenimentului și pentru a aprofunda întâlnirile deja începute, platforma de înscriere matchmaking https://hack4restart-bucharest-romania.b2match.io va rămâne deschisă până pe 30 iunie, permițând înregistrări în continuare și întâlniri online ulterioare.

„Evenimentul s-a desfășurat sub egida Walachia eHub, fiind susținut de cei mai activi membri ai consorțiului nostru, care de mai mulți ani acționează ca un catalizator al inovării și transformării digitale. A fost un veritabil transfer de cunoștințe și incubator de afaceri și am putut constata creșterea interesului mediului de afaceri de a participă la acțiunile noastre. Activitățile noastre vor continua și mai accelerat în acest an. Prin noua recunoaștere internațională de EDIH – Centru European de Inovare Digitală, am primit înscrieri pentru pachetele noastre de servicii, atât pentru autoritățile publice cât și pentru firme, iar primii înscriși vor beneficia de acompanierea noastră spre inovare digitală” a declarat Costin Lianu , coordonator WEH.