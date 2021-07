in data de 4 august, incepand cu ora 19:30, la Ateneul Roman pentru a va bucura de un concert de marimba sustinut de WAVE QUARTET, cunoscut si apreciat la nivel international.Vor fi interpretate piese ale artistilor Astor Piazzolla, Suzanne Vega,

Petrov, care au castigat competitii internationale intr-un duo de marimba. In 2019,

in stagiunea 2017/2018, si cu

, castigator al concursului international de muzica ARD 2014 si o stea in ascensiune a European Concert

, artistul recunoscut la nivel mondial pentru modul in care a dezvoltat marimba, a facut o adaptare pentru instrumentul sau a celor trei concerte ale lui J.S. Bach pentru doua clavecine. Atunci a facut echipa cu fostul sau elev

Marimbafonul , denumit si marimba, marimba sau balafon, este un instrument de percutie de provenienta africana, foarte asemanator cu xilofonul si vibrafonul, care aduce prin sunetul sau o poveste aparte. Este construit din placi de lemn de palisandru, acordate si dispuse in ordinea inaltimii, inzestrate cu tuburi rezonante, care intaresc si prelungesc sunetele. Asupra lui se actioneaza cu ciocanele de lemn sau de cauciuc.

Unul dintre cei mai importanti interpreti de marimba din generatia sa,

Bogdan Bacanu

a fost apreciat pentru cultivarea sunetului si muzicalitatea sa profunda. Inca de la varsta de 23 de ani Bogdan Bacanu este profesor de marimba la Universitatea Privata Anton Bruckner din Linz (Austria) si a devenit astfel cel mai tanar profesor de acest gen, la nivel mondial. In 1998 a primit distinctia de „Muzician al anului” in Australia si in 2010 a fost profesor onorific la Universitatea din

Sechuan