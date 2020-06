Imagineaza-ti o casa care isi genereaza propria energie electrica, se incalzeste si se raceste, furnizeaza apa si hrana – inclusiv peste, legume, oua si miere – este plina de verdeata si, uimitor, se afla in mijlocul orasului Sydney, Australia. Aceasta casa chiar exista, se numeste “Welcome to the Jungle House” si este rezultatul proiectului realizat de Clinton Cole, un expert in arhitectura sustenabila.

Datorita ideilor inovatoare si revolutionare cu care vine, Clinton Cole si-a castigat admiratia si popularitatea in intreaga lume, fiind finalist in prima competitie People Choice care s-a desfasurat in cadrul premiilor NSW Arhitecture 2020.

Welcome to the Jungle House – o casa complet sustenabila

Clinton Cole, directorul Atelierului de arhitectura CplusC, declara ca Welcome to the Jungle House a fost special conceputa pentru a atrage atentia. Aceasta este o declaratie si o dovada a faptului ca sustenabilitatea poate fi integrata cu succes in estetica unei case de familie foarte confortabila si ca poti fi foarte fericit in acest context.

Presedinta Institutului Australian de Arhitecti din NSW, Kathlyn Loseby, declara ca este un mare fan al casei Welcome to the Jungle House si a modului in care trateaza atat de multi factori care tin de sustenabilitate. Totodata, ea mentioneaza ca aceste concepte ar trebui implementatea in cat mai multe locuinte si cladiri comerciale.

Welcome to the Jungle House – casa verde

Casa are o amprenta zero de carbon, isi produce propria energie si alimentele si recicleza toate deseurile. Totodata, este incantatoare!

Deseori se spune ca resedinta unui arhitect este templul sau de experimentare, iar Welcome to the Jungle House confirma acest lucru in cazul lui Cole. Casa se afla pozitionata intr-o locatie in forma de triunghi de 98 de metri patrati si a fost proiectata si construita pentru a dovedi ca practicile sustenabile pot fi adoptate, oricat ar fi de mica zona, fara a se face rabat de la lux si confort.

Welcome to the Jungle House – casa orientata catre soare

Casa are o stuctura de otel de lunga durata care necesita intretinere redusa si este atent orientata pentru a profita cat mai bine de energia soarelui. Pentru a lasa acoperisul liber in favoarea gradinii, a unui sitem de baterii, a racirii prin ventilatie incrucisara si a unui generator eolian, panourile solare au fost montate pe verticala pe fatada cladirii.

O scara in spirala centrala eficientizeaza la maximum spatiul disponibil. In subteran exista un sistem de stocare a apei de ploaie, de recoltare si reciclare, iar al doilea perete interiorul din sticla poate fi deschis sau inchis in functie de vreme. Spatiul dintre acesta si peretii exteriori ai casei asigura reglarea termica pasiva.

Welcome to the Jungle House ofera umbra si o priveliste incredibila

Toate camerele se bucura de o perspectiva frumoasa, casa fiind practic inconjurata de verdeata care asigura umbra si racoarea necesare. Totodata, sistemele automatizate C-Bus controleaza caracteristicile, inslusiv iluminarea cu LED. De asemenea, exista o statie electrica de incarcare a masinilor.

Gradina de pe acoperis – o oaza in mijlocul orasului

Gradina si terasa de pe acoperis au un stup cu albine, un cotet pentru pasari, un iaz de peste aquaponics de 1600 de litri aprovizionat cu biban argintiu comestibil si paturi de plantare pentru cultivarea legumelor, a fructelor si a verdeturilor. Paturile sunt irigate cu apa din iaz, bogata in nutrienti, in vreme ce pestii sunt hraniti cu viermii catre cresc in sistemul de compostare. Intretinerea gradinii se poate realiza usor cu numai cateva unelte de gradina si terasa.

Pana in prezent, casa Welcome to the Jungle House a primit peste 3000 de voturi in cadrul premiilor People Choice.