Începerea unui nou an școlar în context pandemic îi obligă pe studenți să caute locuri mai sigure de cazare pentru perioada studiilor universitare, iar campusurile private devin în acest context o opțiune tot mai căutată. Cererea de spații de cazare în West Gate Studios, primul și cel mai mare campus privat din România cu o capacitate de cazare pentru 1.600 de studenţi şi tineri profesionişti, a crescut cu 15% înainte de începerea noului an școlar, iar gradul de ocupare este estimat să revină în perioada următoare la nivelurile înregistrate în 2019.

„Pandemia nu a fost ușoară nici pentru studenți sau pentru tinerii aflați la început de carieră. Primul an universitar după Covid-19 a schimbat modul lor de a învăța și de a socializa, iar acum, la începerea unui nou an școlar în care vor urma cursuri cu predare fizică, în sălile de clasă, tot mai mulți caută soluții pentru a-și proteja sănătatea cât timp locuiesc departe de casă. Opțiunile sunt însă subdimensionate în raport cu cererea, motiv pentru care vedem deja un val de studenți care își asigură spațiul de cazare în perspectiva începerii anului universitar și care pun tot mai mult accent pe confortul, beneficiile și siguranța pe care le oferă campusurile private”, explică Cristian Slave, General Managerul campusului West Gate Studios și unității de cazare de 4 stele Studio One Accommodation Suites dezvoltate de Genesis Property.

West Gate Studios oferă atât spații de cazare moderne și confortabile, cât și opțiuni multiple pentru studiu și pentru timpul liber. Ca parte a comunității din campus, tinerii beneficiază de confortul unei locuințe complet mobilate și utilate, de siguranță sporită (monitorizare și pază 24/24), de programe și activități precum competiții sportive, petreceri tematice și workshop-uri. Mai mult, odată cu pandemia, au fost implementate protocoale suplimentare de curățenie și igienizare care vizează creșterea gradului de siguranță sanitară pentru studenți.

Campusul privat situat în West Gate Business District cuprinde 800 de garsoniere și apartamente cu o capacitate totală de 1.600 de locuri, iar studenții au acces la piscină, sală de fitness, un spațiu de evenimente, un restaurant, o bibliotecă, parcare, curățătorie sau la servicii medicale private.

“Componenta offline a vieții de student este foarte importantă în a pregăti viitorii profesioniști de pe piața muncii. Nu putem avea medici, ingineri, arhitecți sau avocați buni fără ca aceștia să aibă o experiență relevantă în viața reală, atât pe plan educațional, în stadiul de învățare și practică, dar și în plan profesional, la început de carieră. Zona online nu poate decât să completeze zona de offline, nu are cum să o înlocuiască. Tocmai de aceea, în campusul privat West Gate Studios, obiectivul nostru a fost întotdeauna să formăm o comunitate dinamică în care studenții să acumuleze experiențe pentru viitorul lor și să se dezvolte în plan personal și profesional”, a mai spus Cristian Slave.

Încă din 2015 West Gate Studios este membru al prestigioasei organizații International Houses Worldwide, formată din operatori de campusuri studenţeşti de pe toate continentele, care poartă aceeaşi denumire – International House – şi care împărtăşesc o misiune similară, anume aceea de “a oferi studenţilor de diferite naţionalităţi şi diverse culturi oportunitatea de a trăi şi învăţa împreună, într-o comunitate a respectului reciproc, înţelegerii şi prieteniei internaţionale”.